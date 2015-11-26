сегодня



Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»



Барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz обсудил тему политкорректности в эпоху социальных сетей, сказав, что «похоже, что всех обижает абсолютно всё» в наши дни.



Mazurkiewicz, чья группа долгое время была предметом многочисленных споров по поводу её ужасающих обложек и лирического содержания, во время нового интервью для Wall Of Sound порассуждал о том, что, по мнению некоторых, является выборочной цензурой ненасильственной свободы слова.



Paul выразил своё мнение о так называемой «культуре отмены», которая заключается в том, что кто-то, обычно знаменитость или общественный деятель, чьи идеи или комментарии считаются оскорбительными, лишается поддержки и подвергается осуждению:



«Это смехотворно. Как и цензура — это всегда было для нас смешно. Да ладно, мы же группа, мы же хоррор-группа. Посмотрите на обложки наших альбомов — они не настоящие, это художественный вымысел, это просто безумный фэнтези-арт по большей части. Да ладно вам, люди, таких вещей не бывает. Это как фильм ужасов или новелла, или что-то в этом роде, или книга, если уж на то пошло. Так что для нас это всегда было нелепо. А потом вся эта история с культурой отмены. Я услышал об этом не так давно и подумал: "Что происходит? Похоже, что всех обижает абсолютно всё". Если в наши дни это не на 100 % P. C. [политкорректно], то у людей возникают проблемы. Всё это выходит из-под контроля, я думаю. Так что да — это довольно нелепо».







</div>





+6 -0



( 5 ) просмотров: 1334

