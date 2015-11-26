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Cannibal Corpse

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Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»



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Барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz обсудил тему политкорректности в эпоху социальных сетей, сказав, что «похоже, что всех обижает абсолютно всё» в наши дни.

Mazurkiewicz, чья группа долгое время была предметом многочисленных споров по поводу её ужасающих обложек и лирического содержания, во время нового интервью для Wall Of Sound порассуждал о том, что, по мнению некоторых, является выборочной цензурой ненасильственной свободы слова.

Paul выразил своё мнение о так называемой «культуре отмены», которая заключается в том, что кто-то, обычно знаменитость или общественный деятель, чьи идеи или комментарии считаются оскорбительными, лишается поддержки и подвергается осуждению:

«Это смехотворно. Как и цензура — это всегда было для нас смешно. Да ладно, мы же группа, мы же хоррор-группа. Посмотрите на обложки наших альбомов — они не настоящие, это художественный вымысел, это просто безумный фэнтези-арт по большей части. Да ладно вам, люди, таких вещей не бывает. Это как фильм ужасов или новелла, или что-то в этом роде, или книга, если уж на то пошло. Так что для нас это всегда было нелепо. А потом вся эта история с культурой отмены. Я услышал об этом не так давно и подумал: "Что происходит? Похоже, что всех обижает абсолютно всё". Если в наши дни это не на 100 % P. C. [политкорректно], то у людей возникают проблемы. Всё это выходит из-под контроля, я думаю. Так что да — это довольно нелепо».

CANNIBAL CORPSE Drummer Says 'Cancel Culture' Is 'Ridiculous': 'Everybody Seems To Be Offended By Everything'





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Evil3062


15 апр 2021, 11:01		Все P.С. геи и пи....сы

father


15 апр 2021, 11:12		А какие-то комментарии по поводу Пэта будут? Или это неполиткорректно?:)

Evil3062


15 апр 2021, 12:32		а что там говорить? нарушил закон и все.

Red One


15 апр 2021, 12:42		Evil3062, ага, сохранил 7 лет назад в вк клип Rammstein Pussy, чтоб не забыть посмотреть - пошел на трёху за распространение порнографии.
Надел футбу Pantera c конопляным листом - присел за пропаганду наркоты.
Если ты думаешь, что это нормально и справедливо - ты чмо.

YNWA


15 апр 2021, 13:30		""""Надел футбу Pantera c конопляным листом - присел за пропаганду наркоты.""""

Надел футбу Pantera с оригинальной обложкой "Far Beyond Driven" - присел на дрель.



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