GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»



GENE SIMMONS в программе "The HoneyDew" рассказал, что его покойная мать научила его ценить деньги:



«Это интересно. Разные культуры по-разному относятся к деньгам. Если вы не еврей, то, по словам Бенджамина Франклина, сэкономленный пенни — это заработанный пенни. Кстати, сейчас сэкономленный пенни — это два заработанных пенни, потому что это было до введения налогов, до того, как в Америке появились налоги, в том числе федеральные. Так что если вы не еврей, люди говорят: "Ты бережливый". Если вы еврей, то они говорят: "Ты чертовски скупой".



Когда кто-то говорит, что я скупой, я отвечаю: "Спасибо. Я умный, чёрт возьми. Увидимся". А месть всем, кто говорил о вас что-то неприятное, — это заставить их работать на вас. Это лучшая месть. Не отрывайся от работы. Работай усерднее, чем твой сосед. Накопи состояние, каким бы оно ни было. И жить хорошо — это лучшая месть.



В моей школе учился спортсмен, который был более популярен, у него были девушки. Конечно, когда его не было рядом, я всё равно забирался на них, но они всегда выбирают не тех... Они не думают о будущем. Они думают о сиюминутном. Я никогда не думал о том, что будет здесь и сейчас. А дальше что?



Я навёл порядок в своих финансах, так что денег хватит на следующие два-три поколения. Вот почему нужно всё диверсифицировать... Поэтому я занимаюсь криптовалютой, недвижимостью, акциями, облигациями, фьючерсами, сырьём».



Gene повторил своё утверждение о том, что его дети должны найти свой путь в жизни, а не полагаться на щедрые пожертвования от мамы и папы:



«Ни мой сын Ник, ни моя дочь Софи никогда не получали — как это называется? — карманные деньги, когда вы даёте своим детям деньги просто так. "Хочешь денег? Ты должен что-то сделать. Сделай это". Не знаю — покоси газон, почисти это, сделай то. Тогда ты поймёшь ценность денег. И тогда тебе не нужно будет говорить "спасибо". Ты никому не должен.



Любовь к труду... Если получится вбить это в головы этих олухов — как называется новое поколение? Поколение X? Как оно называется? Обделавшееся поколение. Поколение, которое считает, что ему все должны. Потому что если тебе всю жизнь дают деньги, что раньше означало, что ты получаешь деньги за ничего, то когда тебе исполняется 18 или 20, когда ты становишься самостоятельным, ты считаешь, что тебе все должны: "Я заслуживаю медицинское обслуживание". Нет, на самом деле, ты его не заслуживаешь. "Я заслуживаю бесплатное проживание"».



Возвращаясь к своему утверждению, что рождение в богатой семье не даёт детям права на состояние своих родителей, Simmons добавил:



«Всё зависит от тебя. У тебя есть подразумеваемая фидуциарная обязанность или подразумеваемая обязанность перед самим собой — понять, что является правильным, понять, в каком направлении двигаться, и понять, когда наступает правильное время — правильное дело, правильное место, правильное время. Когда я родился, моя мама жевала для меня еду. У меня не было зубов, а в новой стране, Изpaилe, не было такого понятия, как детское питание. Не было детского питания. Были только маленькие дети без зубов. Их мамы жевали для них еду, чтобы они могли получать белок, фрукты и всё остальное... До появления американской системы детского питания в 1800-х годах матери и отцы жевали пищу для своих детей, как птицы, или что-то в этом роде. Я знаю, это удивляет, но задумайтесь об этом. Когда я родился, я точно знаю, что просто ходил по большому, когда хотел. Кто-то вытирал мне зад, кто-то жевал пищу — я был доволен. Я мог плакать, когда хотел. Это лучшее, что может быть. А потом однажды всё прекращается: "Эй! Так кто же будет вытирать мой зад? Кто будет жевать мою еду?" И тогда приходится это делать самому. И чем раньше твои дети — или дети любого, кто тебе дорог, — чем раньше они научатся быть самостоятельными, тем лучшими гражданами они станут».







