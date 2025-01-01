GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

|
|
|
|
США
11 июн 2024 :
|
GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL
10 июн 2024 :
|
PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»
27 май 2024 :
|
GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a
2 май 2024 :
|
GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN
24 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS
21 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS сыграет в ресторане
15 фев 2024 :
|
SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь
3 дек 2023 :
|
DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»
23 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
20 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS забил на Х
20 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас
19 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI
28 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
18 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
13 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»
12 апр 2023 :
|
GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
|
GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
|
GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
|
GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
|
В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
|
GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
|
Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
|
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
|
GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
|
Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
|
GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
|
GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
|
GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
|
GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
|
GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
|
Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
|
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
|
GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
|
GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
|
GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
|
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
|
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
|
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
|
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
|
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
|
GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
|
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
|
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
|
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
|
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
|
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
|
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
|
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
|
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
|
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
|
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
|
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
|
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
|
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
|
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
|
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
|
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
|
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
|
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
|
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
|
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
|
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
|
GENE SIMMONS снимется в японском кино
|
|
|
сегодня
GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»
GENE SIMMONS в программе "The HoneyDew" рассказал, что его покойная мать научила его ценить деньги:
«Это интересно. Разные культуры по-разному относятся к деньгам. Если вы не еврей, то, по словам Бенджамина Франклина, сэкономленный пенни — это заработанный пенни. Кстати, сейчас сэкономленный пенни — это два заработанных пенни, потому что это было до введения налогов, до того, как в Америке появились налоги, в том числе федеральные. Так что если вы не еврей, люди говорят: "Ты бережливый". Если вы еврей, то они говорят: "Ты чертовски скупой".
Когда кто-то говорит, что я скупой, я отвечаю: "Спасибо. Я умный, чёрт возьми. Увидимся". А месть всем, кто говорил о вас что-то неприятное, — это заставить их работать на вас. Это лучшая месть. Не отрывайся от работы. Работай усерднее, чем твой сосед. Накопи состояние, каким бы оно ни было. И жить хорошо — это лучшая месть.
В моей школе учился спортсмен, который был более популярен, у него были девушки. Конечно, когда его не было рядом, я всё равно забирался на них, но они всегда выбирают не тех... Они не думают о будущем. Они думают о сиюминутном. Я никогда не думал о том, что будет здесь и сейчас. А дальше что?
Я навёл порядок в своих финансах, так что денег хватит на следующие два-три поколения. Вот почему нужно всё диверсифицировать... Поэтому я занимаюсь криптовалютой, недвижимостью, акциями, облигациями, фьючерсами, сырьём».
Gene повторил своё утверждение о том, что его дети должны найти свой путь в жизни, а не полагаться на щедрые пожертвования от мамы и папы:
«Ни мой сын Ник, ни моя дочь Софи никогда не получали — как это называется? — карманные деньги, когда вы даёте своим детям деньги просто так. "Хочешь денег? Ты должен что-то сделать. Сделай это". Не знаю — покоси газон, почисти это, сделай то. Тогда ты поймёшь ценность денег. И тогда тебе не нужно будет говорить "спасибо". Ты никому не должен.
Любовь к труду... Если получится вбить это в головы этих олухов — как называется новое поколение? Поколение X? Как оно называется? Обделавшееся поколение. Поколение, которое считает, что ему все должны. Потому что если тебе всю жизнь дают деньги, что раньше означало, что ты получаешь деньги за ничего, то когда тебе исполняется 18 или 20, когда ты становишься самостоятельным, ты считаешь, что тебе все должны: "Я заслуживаю медицинское обслуживание". Нет, на самом деле, ты его не заслуживаешь. "Я заслуживаю бесплатное проживание"».
Возвращаясь к своему утверждению, что рождение в богатой семье не даёт детям права на состояние своих родителей, Simmons добавил:
«Всё зависит от тебя. У тебя есть подразумеваемая фидуциарная обязанность или подразумеваемая обязанность перед самим собой — понять, что является правильным, понять, в каком направлении двигаться, и понять, когда наступает правильное время — правильное дело, правильное место, правильное время. Когда я родился, моя мама жевала для меня еду. У меня не было зубов, а в новой стране, Изpaилe, не было такого понятия, как детское питание. Не было детского питания. Были только маленькие дети без зубов. Их мамы жевали для них еду, чтобы они могли получать белок, фрукты и всё остальное... До появления американской системы детского питания в 1800-х годах матери и отцы жевали пищу для своих детей, как птицы, или что-то в этом роде. Я знаю, это удивляет, но задумайтесь об этом. Когда я родился, я точно знаю, что просто ходил по большому, когда хотел. Кто-то вытирал мне зад, кто-то жевал пищу — я был доволен. Я мог плакать, когда хотел. Это лучшее, что может быть. А потом однажды всё прекращается: "Эй! Так кто же будет вытирать мой зад? Кто будет жевать мою еду?" И тогда приходится это делать самому. И чем раньше твои дети — или дети любого, кто тебе дорог, — чем раньше они научатся быть самостоятельными, тем лучшими гражданами они станут».
|
|
