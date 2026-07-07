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GENE SIMMONS: «А если вам не нравится Америка, пожалуйста, валите туда, откуда вы, чёрт побери, приехали»



GENE SIMMONS вместе со своей сольной группой выступил на фестивале Summerfest в Милуоки, штат Висконсин. Перед тем как исполнить песню KISS «Let Me Go, Rock N' Roll», Джин обратился к публике со следующими словами:



«Если вы этого не знаете, то вам повезло. Вы живёте в самой великой стране на планете. И она называется США.



Я хочу объяснить, почему я уделил минуту, чтобы поговорить об Америке, потому что если вы спали последние 250 лет, то завтра Америке исполняется 250 лет [концерт состоялся за день до Дня независимости США — прим. ред.].

Это величайшая страна. Именно поэтому у нас от 20 до 30 миллионов нелегальных иммигрантов. Почему? Потому что они готовы нарушить закон и попасть в самую великую страну на Земле, прямо сюда. У нас больше нелегальных иммигрантов, чем у большинства стран. Это факт.



Я сам иммигрант, но легальный. Я прибыл сюда законным путём. Ты ждёшь своей очереди, уважаешь страну, уважаешь её законы, и тогда становишься гражданином Соединённых Штатов Америки. А в ответ ты получаешь полицию, которая рискует своей жизнью, чтобы защитить тебя. У нас есть спасатели, которые всегда готовы прийти тебе на помощь. А если твой дом загорится, к тебе приедут пожарные, которые рискуют своей жизнью, чтобы потушить этот пожар. У нас есть своя система образования, и всё это бесплатно. Полиция, пожарная служба, школа — бесплатно. Всё, что тебе нужно, — это соблюдать закон и действовать по закону.



Для меня большая честь сказать, что сегодня утром мне пришлось встать в 3:30, чтобы успеть на рейс в 5:00, потому что Белый дом попросил меня выступить в качестве диктора на церемонии чествования ветеранов Второй мировой войны, которая состоится завтра в Вашингтоне, округ Колумбия, в честь 250-летия Америки. И если вы думаете, что 4 июля — это просто фейерверки и всё в таком духе, то без наших ветеранов ничего бы не было. Не было бы Америки. Не было бы ничего. Политики только болтают, а ветераны рискуют своей жизнью. Все что-то отдали, а некоторые отдали всё. Не забывайте об этом. Поэтому в следующий раз, когда вы пойдёте в "Старбакс" и увидите кого-то в форме, отойдите в сторону и пропустите настоящего героя. Это самое меньшее, что вы можете сделать.



А если вам не нравится Америка, пожалуйста, валите туда, откуда вы, чёрт побери, приехали».







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