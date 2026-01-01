GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли: «Фанаты ненавидели меня за то, что я говорил правду»



GENE SIMMONS в недавнем интервью спросили, общался ли он с Эйсом Фрейли до того, как его не стало:



«На протяжении 50 лет у Эйса были взлёты и падения. И фанаты ненавидели меня за то, что я говорил правду. Когда в семье есть дети, мама и папа, и вдруг папу выгоняют из дома, дети не понимают — они любят маму и папу — почему мама выгнала папу из дома. И она пытается объяснить им: "Он был пьяницей, он был неудачником, он опаздывал, не приходил вовремя, не делал того, что должен был, почти не общался с детьми, но он ваш отец". А фанаты как дети. Они не знают подробностей.



Если бы вы встретили Эйса в самом начале KISS — да благословит его Бог — вы бы влюбились в него. И потом, как сказал Никколо Макиавелли, когда у тебя есть власть, ты должен иногда злоупотреблять ею. Это по-разному влияет на всех нас. На меня тоже. Но Эйс переключился на напитки и химикаты. Поначалу он не появлялся… В самом начале он не смог бы исполнять свои гитарные партии даже на "Destroyer". И фанатам не нравится это слышать, потому что он такой талантливый, и все новые гитаристы находились под его влиянием. Да, но когда вы вместе в группе, вы проводите вместе больше времени, чем члены вашей семьи, жена или дети. Он постоянно опаздывал. И мы любим Peter Criss, и, да благословит его Бог, он всё ещё с нами, но на самом деле с самого начала, как только появились деньги и слава, над нами словно сгустились тучи. И они то приходили в группу, то уходили из неё трижды. Фанаты просто не могли этого понять».



Gene привёл пример того, насколько ненадёжным был Фрейли:



«Мы участвовали в конкурсе "Евровидение" и были хедлайнерами. Люди в Америке не знают, что это такое, но 600 миллионов человек в то время, а сейчас уже миллиард, смотрели "Евровидение", на которое посылают своих представителей все страны мира, и там всё основано на музыке. Это один из немногих случаев, когда такая большая аудитория в первые дни обращала на нас внимание. Эйс так и не появился. Мы вынуждены были сыграть втроём. И подобное случалось постоянно… И если бы мы не были так популярны, мы бы попросили Эйса уйти. Но, как ни странно, когда Эйс ушёл в первый раз, он повернулся к нам и сказал — это цитата — он повторил это мне дважды: "Я ухожу из группы. У меня будет сольная карьера". И мы попытались поговорить с ним в присутствии менеджера и всех остальных: "Оставайся в группе. Занимайся сольной карьерой. Возьми свой пирог и съешь его тоже. Нам от тебя ничего не нужно. Если ты недоволен, займись чем-нибудь другим, только не разваливай группу. Это безумие". Он никогда не принимал разумных решений. Поэтому, уходя, он сказал: "Наблюдайте за мной. Я собираюсь продать 10 миллионов копий своего сольного альбома". Это цитата. И мы сказали: "Нет, не делай этого. Просто оставайся в группе". Он не раз говорил: "Если я не уйду из группы и не отправлюсь в ещё один тур, я наложу на себя руки". И всё это разбивало мне сердце».



Он сказал, что, несмотря на проблемы Эйса со злоупотреблением психоактивными веществами, он был одним из самых влиятельных гитаристов своей эпохи:



«Посмотрите на его творчество и гитаристов — от Эдди Ван Халена до... Как там зовут этого парня из METALLICA? Боже, я забыл... Все они упоминают Эйса. Tom Morello тоже говорил: "Я научился играть на гитаре, слушая Эйса". Конечно. И он с гордостью и радостью услышал слова из Белого дома — не от президента — что KISS выиграли премию Кеннеди-центра в прошлом году. И он с нетерпением ждал этой награды в декабре прошлого года. Парнишка с улицы присоединился к группе и получил самые высокие американские награды. Но ему не суждено было попасть на церемонию».



На вопрос, что бы он сказал Фрейли сейчас, если бы у него была возможность обратиться к нему, Simmons ответил:



«Я должен был и мог бы сделать это, но я должен был сделать это давным-давно, когда видел, что болезнь начала овладевать им, я должен был несколько десятилетий назад отвести его в сторону — это называется вмешательством — и дать ему понять, что он вредит не только себе своим образом жизни, но и своей семье, своему ребёнку и фанатам. Это было глупое и постыдное решение для всех нас — и для меня тоже: "Нет, мы же не хотим расстраивать фанатов. Давайте представим, что он в группе и у нас всё в порядке". И это тяжело.



Прямо сейчас фанаты, которые услышат это, скажут: "Gene никогда не говорит ничего положительного". Но дети не понимают, каково это было, когда Эйс был под кайфом от наркотиков и алкоголя. Они никогда не встречались и не проводили время с Эйсом. Когда он был трезвый, всё было просто замечательно. А когда таких проявлений стало больше, это были Джекилл и Хайд. Невозможно принимать разумные решения в пьяном виде или под кайфом».



После того, как ведущий подкаста отметил, что Gene любил Эйса и заботился о нём, он сказал:



«На протяжении многих лет, независимо от того, было ли это хорошо или плохо, он звонил и просил меня об одолжении: "Не мог бы ты приехать и написать со мной несколько песен?" А я говорил ему: "Ты принимаешь ужасные решения по жизни". Но он звонил и говорил: "Я записываю новый альбом. Не хочешь написать несколько песен со мной?" — "Конечно". Я сел в машину, поехал в пустыню, где он находился, и мы написали две новые песни».



На вопрос, доставляло ли ему удовольствие снова сочинять песни с Эйсом, Gene ответил:



«Конечно. Потому что Эйс был сосредоточен. Ему это было важно, он был предан делу, что вполне понятно. Мы все любим наш материал. Но когда дело доходило до общения с другими парнями… Никто не влиял на его игру на гитаре. Но что касается сочинения песен, были другие ребята — Paul и я — которые написали большую часть материала для KISS».







