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Joe Elliott: «Мы написали самую быструю песню в истории DEF LEPPARD»



Joe Elliott в новом интервью рассказал о работе над новым альбомом DEF LEPPARD:



«Сингл — это, если хотите, первая песня с нового альбома. Она называется Rejoice. Мы выпустили ее к началу нашей серии концертов в Лас-Вегасе. Она была в феврали и нам хотелось сыграть новую песню, поэтому было логично выпустить ее заранее.



Сам альбом выйдет только в начале 2027 года, потому что мы все еще его записываем. Более того, часть материала мы записывали прямо в Лас-Вегасе в свободные от концертов дни. Мы спускались в подвальное помещение казино, превращали его в студию и работали там. Так что запись и сведение продолжаются до сих пор».



По словам Elliott, у группы уже накопилось гораздо больше материала, чем войдет на пластинку.



«Сейчас у нас около 18 песен. То есть материала почти на два альбома. Конечно, все 18 на пластинку не попадут. Мы выберем 10–11 композиций, которые сочтем наиболее подходящими.



Но песни получились реально отличными и очень разными. Могу сказать одно: мы написали самую быструю песню, которую DEF LEPPARD когда-либо записывали. А еще — самую невероятно пафосную, грандиозную, помпезную и масштабную композицию за всю нашу историю. И между этими крайностями поместилось всё остальное.



Поэтому альбом получится очень разнообразным. Это невероятно эклектичная коллекция песен. Думаю, многие будут удивлены тем направлением, в котором мы движемся. Хотя, если точнее, никакого одного направления нет — их сразу десять. И нам очень нравится возможность работать именно так.



Сейчас мы активно продолжаем запись. Летом у нас гастроли, но до их начала и после окончания тура мы будем заниматься альбомом. Нам нужно завершить работу к концу лета, чтобы выпустить пластинку в начале следующего года».







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