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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Def Leppard

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7 июл 2026 : 		 NUNO BETTENCOURT присоединился на сцене к DEF LEPPARD

5 июл 2026 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы по-прежнему зависаем друг с другом»

2 июл 2026 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о Slang: «Нам нужна была встряска»

15 июн 2026 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

11 июн 2026 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о стычке с Danzig'ом в 90-х из-за супа

10 июн 2026 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Последнее шоу в Вегасе стало одним из лучших в карьере»

5 июн 2026 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы бы хотели сыграть в Сфере»

2 июн 2026 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Юмор позволил нам так долго продержаться вместе»

25 май 2026 : 		 DEF LEPPARD исполняют DEPECHE MODE

17 май 2026 : 		 DEF LEPPARD обещают удивить очень многих

12 май 2026 : 		 У DEF LEPPARD написано 17-18 песен для альбома

3 май 2026 : 		 Туровое издание от DEF LEPPARD

5 фев 2026 : 		 У DEF LEPPARD полно материала

5 фев 2026 : 		 DEF LEPPARD исполнили новую песню

22 янв 2026 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

27 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN хотел в DEF LEPPARD?

9 дек 2025 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 ноя 2025 : 		 RICK ALLEN обещает много новой музыки от DEF LEPPARD

6 ноя 2025 : 		 DEF LEPPARD получили звезду

25 окт 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD исполняют BAD COMPANY

7 окт 2025 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь умереть»

20 сен 2025 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD
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NUNO BETTENCOURT присоединился на сцене к DEF LEPPARD



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NUNO BETTENCOURT присоединился на сцене к DEF LEPPARD в рамках выступления на О2 Arena в Лондоне и исполнил композицию Slang,




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