сегодня



DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной



В рамках интервью для Loud TV с вокалистка Doro Pesch ответила на вопрос, как так получилось, что "Forever Warriors, Forever United" оказался двойным релизом:



«Не знаю, мы не планировали этого, но так получилось. У меня было очень много песен, и когда их все собрали, оказалось, что их штук 35–40. "Ух ты", — подумала я. Было бы так стыдно, если бы мы выбросили 25 песен, и я решила поговорить с лейблом. Сначала они сказали: "В наши дни и в наши времена не так уж много людей делают это". Пару месяцев спустя они ответили: "Хорошо. Вперёд. Сделай это". И я была так счастлива, потому что считаю, что каждая песня на этих пластинках достойна там находиться. Даже бонусные темы — они очень уникальные, особенные и разные. Я так счастлива, что мы смогли выпустить двойной альбом. Никогда не знаешь наперёд, как всё будет. Не было понятно и с винилом, как всё будет и что. Но потом появилось решение о выпуске двух двойных винилов, за оформление которых отвечал мой любимый художник Джеффри Гиллеспи. Он живёт во Франции, он оформлял все наши альбомы, начиная с "Triumph And Agony" [WARLOCK], и мне очень нравятся его обложки. Но тут была двойная работа, вот почему пришлось ждать дольше.



Я так счастлива, что мы смогли выпустить пластинку именно в таком виде. Каждая песня имеет свой смысл. Каждая песня обладает своим настроением. Например, некоторые песни очень вдохновляют, некоторые обладают яркой и позитивной энергетикой. Иногда они очень душевные, очень грустные. Так что всё зависит от настроения, которое у вас в настоящий момент. Наверное, ты хочешь послушать определённую песню, когда чувствуешь: "Да, мне нужно что-то более воодушевляющее". Тогда я бы, наверное, порекомендовала вам "Lift Me Up". Если ты чувствуешь себя спокойно и немного одиноко, то, может быть, подойдёт "Living Life To The Fullest", посвящённая Лемми Килмистеру.



Этот диск посвящен Лемми, потому что он был моим главным вдохновением для этого альбома, и он был моим лучшим другом, я так по нему скучаю. На самом деле песня "Living Life To The Fullest" была первой, которую я написала для диска. Я создала её, когда летела на похороны Лемми, я была так разбита и решила: "Я хочу написать песню для Лемми". Надеюсь, ему понравится. Не знаю, здесь ли ещё его дух или нет, но я хотела написать песню и посвятить её Лемми, потому что он был моим лучшим другом в мире музыки. Он и Ронни Джеймс Дио, они оба... Они были настолько уникальны, и их дружба осталась со мной навсегда. И мне очень грустно, что нельзя просто взять трубку и поговорить с ними. Да, сейчас другой мир, но я знаю, что миллионы фанатов чувствуют то же самое. Однако я также хочу сохранить их дух, чтобы у всех молодых фэнов, у которых, возможно, никогда не было возможности увидеть увидеть MOTÖRHEAD или DIO вживую, была возможность прикоснуться с ним. Они по-прежнему величайшие!»































+1 -0



просмотров: 622