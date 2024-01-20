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Doro

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20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли

19 сен 2023 : 		 Новое видео DORO

17 сен 2023 : 		 DORO PESCH о дуэте с ROB'ом HALFORD'ом: «Я ощущаю себя счастливым ребёнком»

3 авг 2023 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO

2 авг 2023 : 		 Видео с текстом от DORO

1 авг 2023 : 		 DORO представила новую песню

23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом

5 фев 2023 : 		 DORO работает над вокалом

5 окт 2022 : 		 DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»

9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO
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Кавер-версия METALLICA от DORO



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DORO опубликовала собственное прочтение композиции METALLICA "The Four Horsemen", который будет включен в выходящий первого марта цифровой ЕР "Conqueress – Extended":

01. Warlocks And Witches
02. Horns Up High
03. True Metal Maniacs
04. Heart In Pain
05. The Four Horsemen




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20 янв 2024
Corpsegrinder04
На караоке в тошниловке похоже.
Like!1
20 янв 2024
Red One
Metallica: каверит малоизвестные группы, принося им известность и возвращая на сцену.
Все остальные: каверят Metallica в надежде привлечь к себе внимание.

просмотров: 547

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