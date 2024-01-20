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Кавер-версия METALLICA от DORO



DORO опубликовала собственное прочтение композиции METALLICA "The Four Horsemen", который будет включен в выходящий первого марта цифровой ЕР "Conqueress – Extended":



01. Warlocks And Witches

02. Horns Up High

03. True Metal Maniacs

04. Heart In Pain

05. The Four Horsemen







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