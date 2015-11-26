Новое видео DORO

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Doro

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"Brickwall", новое видео группы DORO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного ЕР, выходящего на виниле 31 июля.

Video Premiere: DORO's 'Brickwall'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

dondorfer


26 июн 2020, 19:15		перед каждый альбомом слышу, что это будет по-настоящему тяжелый альбом, и каждый альбом очередные лесбийские сопли


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