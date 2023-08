сегодня



Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO



В рамках вчерашнего выступления на Wacken Open Air, Doro Pesch отметила 40-ую годовщину творческой деятельности — в рамках этого шоу к ней присоединились Udo Dirkschneider (ACCEPT, U.D.O.),Uli Jon Roth (SCORPIONS),Joey Belladonna (ANTHRAX),Mikkey Dee и Phil Campbell (MOTÖRHEAD), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), Sammy Amara (BROILERS) и Sabina Classen (HOLY MOSES).



Сет-лист:



01. I Rule The Ruins (WARLOCK song)

02. Earthshaker Rock (WARLOCK song)

03. Time For Justice

04. Burning The Witches (WARLOCK song)

05. Rock Till Death (with Hansi Kürsch)

06. Hellbound (WARLOCK song)

07. East Meets West (WARLOCK song) (with Sammy Amara)

08. Metal Racer (WARLOCK song)

09. Für Immer (WARLOCK song)

10. Antisocial (TRUST cover) (with Joey Belladonna)

11. Raise Your Fist In The Air (with Joey Belladonna)

12. Drum Solo (Johnny Dee)

13. Love Me Forever (MOTÖRHEAD cover) (with Mikkey Dee and Phil Campbell)

14. Blood, Sweat And Rock 'N' Roll (with Michael Rhein)

15. Breaking The Law (JUDAS PRIEST cover) (with Uli Jon Roth and Udo Dirkschneider)

16. All We Are (WARLOCK song) ((with Uli Jon Roth, Joey Belladonna, Udo Dirkschneider, Hansi Kürsch, Sammy Amara and Michael Rhein)



Encore:



17. All For Metal

18. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover) (with Mikkey Dee and Phil Campell)







+2 -0



( 1 ) просмотров: 582