Новое видео DORO



Total Eclipse of the Heart (feat. Rob Halford), новое видео DORO, доступно для просмотра ниже.Эта песня взята из альбома "Conqueress - Forever Strong And Proud", выходящего 27 октября на Nuclear Blast:



CD 1



01. Children Of The Dawn

02. Fire In The Sky

03. Living After Midnight

04. All For You

05. Lean Mean Rock Machine

06. I Will Prevail

07. Bond Unending

08. Time For Justice

09. Fels In Der Brandung

10. Love Breaks Chains

11. Drive Me Wild

12. Rise

13. Best In Me

14. Heavenly Creatures

15. Total Eclipse Of The Heart



CD 2



16. Warlocks And Witches (Intro) (Bonus Track)

17. Horns Up High (Bonus Track)

18. True Metal Maniacs (Bonus Track)

19. Heart In Pain (Bonus Track)

20. The Four Horsemen (Bonus Track) http://www.doro.de











