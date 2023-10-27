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Doro

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Новое видео DORO



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Total Eclipse of the Heart (feat. Rob Halford), новое видео DORO, доступно для просмотра ниже.Эта песня взята из альбома "Conqueress - Forever Strong And Proud", выходящего 27 октября на Nuclear Blast:

CD 1

01. Children Of The Dawn
02. Fire In The Sky
03. Living After Midnight
04. All For You
05. Lean Mean Rock Machine
06. I Will Prevail
07. Bond Unending
08. Time For Justice
09. Fels In Der Brandung
10. Love Breaks Chains
11. Drive Me Wild
12. Rise
13. Best In Me
14. Heavenly Creatures
15. Total Eclipse Of The Heart

CD 2

16. Warlocks And Witches (Intro) (Bonus Track)
17. Horns Up High (Bonus Track)
18. True Metal Maniacs (Bonus Track)
19. Heart In Pain (Bonus Track)
20. The Four Horsemen (Bonus Track)






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27 окт 2023
gravitgroove
Все равно этот кавер до сих пор остается лучшим
https://youtu.be/ysUjYAi0WcQ?si=AfdicQb-KSVjqovX
Like!1
27 окт 2023
O
Old Nothing
Они не хотели стареть.
27 окт 2023
olly71
Не никто не исполнял эту великую песню лучше самой Бонни причём той 40 летней давности ни у кого нет того драйва . Даже она сейчас её уже не вытягивает . Ну если кто хочет послушать не плохую павер метал версию этой песни то вот https://www.youtube.com/watch?v=MBQIAz65U7w

просмотров: 1040

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