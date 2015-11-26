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Doro

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DORO выпустит EP



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Немецкая королева металла Doro Pesch 8 марта выпустит четырёхпесенный виниловый ЕР под названием "Backstage To Heaven", в который войдут две уже выпускавшиеся песни, а также две новые концертные записи.

Трек-лист:

A Side:

01. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)
02. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)


B Side:

03. Blood, Sweat And Rock 'N' Roll (live)
04. If I Can't Have You - No One Will (feat. Johan Hegg) (live)

"Forever Warriors, Forever United" были выпущены в прошлом августе на Nuclear Blast.



DORO To Release




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