DORO выпустит EP



Немецкая королева металла Doro Pesch 8 марта выпустит четырёхпесенный виниловый ЕР под названием "Backstage To Heaven", в который войдут две уже выпускавшиеся песни, а также две новые концертные записи.



Трек-лист:



A Side:



01. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)

02. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)





B Side:



03. Blood, Sweat And Rock 'N' Roll (live)

04. If I Can't Have You - No One Will (feat. Johan Hegg) (live)



"Forever Warriors, Forever United" были выпущены в прошлом августе на Nuclear Blast.















