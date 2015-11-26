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Doro

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DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»



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В новом интервью с подкастом "Ouch, You're On My Hair" немецкая королева металла Doro Pesch обсудила некоторые из своих любимых металлических альбомов всех времён, включая "Kill 'Em All" от METALLICA и "So Far, So Good... So What!" от MEGADETH. Она рассказала следующее:

«Я расскажу вам забавную историю. У меня вышел первый альбом — это "Burning The Witches" с WARLOCK, и был промоутер, который сказал: "Эй, ребята, хотите поиграть в моем клубе?" Это был маленький клуб — может, на триста или четыреста человек. И мы сказали: "Да, мы с удовольствием". Это было в Голландии. И он сказал: "Да, есть ещё одна группа из Сан-Франциско". И мы подумали: "О, это круто". Так что мы отыграли отличное шоу — там были прыжки со сцены, хэдбенгинг и никакой охраны. Это было фантастически. Так что мы сказали: "Ладно, давайте посмотрим на другую группу". И это была METALLICA. И я думаю, это был один из их первых концертов в Европе. И да, я встретила Клиффа Бёртона — он был таким клёвым. А потом мы вместе отыграли на паре фестивалей. И я всегда любила James'a Hetfield'a. Я любила всех парней — они были такими классными, особенно в начале, начале 80-х. И "Kill 'Em All", я думаю, был умопомрачительный альбом. А потом были "MEGADETH" с "So Far, So Good... So What!", это был мой первый большой тур по Америке. Это было в 88-м, и мы гастролировали вместе. Это были WARLOCK, SANCTUARY и MEGADETH, и это было... О, чувак... Это были все самые большие площадки, и это было такое замечательное время для металла — я имею в виду старые добрые 80-е. Но это было так фантастично. И моей любимой песней была "In My Darkest Hour". Я люблю [эту песню]. Такая замечательная песня».

DORO PESCH Recalls Sharing Stage With METALLICA For First Time:





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