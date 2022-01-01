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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
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Doro

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DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»



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DORO PESCH в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, через что ей пришлось пройти при создании автобиографии:

«В свое время я начала писать книгу, а потом не выдержала. Я реально не могла больше спать, мне снились кошмары. Потому что если вы захотите по-настоящему задуматься о правде, это хуже, чем фильм ужасов. И я подумала, что лучше буду жить дальше, делать больше хороших вещей, дарить хорошую энергию, излучать силу, записывать пластинки и проводить отличные туры и не думать обо всех тех случаях, когда я чуть не потеряла свою жизнь — много раз. Это было так жёстко и на самом деле почти невероятно, что... Я ещё не видела такого жёсткого фильма. Поэтому, когда я начала работать, и я делала это с одним журналистом, а потом, через некоторое время, я позвонила ему и сказала: "Эй, больше не надо. Я этого не выдержу". Я лучше сосредоточусь на позитивных вещах. И, конечно, все люди любят смотреть и слышать обо всех подобных напряжённых историях или грязи. Может быть, когда я больше не буду гастролировать, тогда смогу это написать. Там было много невероятного. И вам, наверное, нужно будет сходить к психотерапевту после прочтения этой книги, когда она наконец будет написана. Да, это действительно невероятно. Иногда я даже не знаю, как я это пережила... Всё, что вы можете себе представить, происходило. Так что я не хочу продолжать писать эту книгу прямо сейчас... Это то же самое, как если бы вы подумали — я не знаю, были ли вы когда-нибудь замужем или разведены — но когда вы думаете о своём разводе, это сводит вас с ума.

Это были худшие кошмары. Иногда я думаю: если бы не фанаты или люди, которых я люблю, то есть фанаты, я бы, наверное, покончила с собой. Было очень, очень плохо. И я подумала... Иногда в конце туннеля не было света. Так что я даже не знаю, как что-то изменилось к лучшему».

На вопрос, были ли тёмные времена постоянными в её жизни, она ответила:

«Да. Да. Да. Даже когда я была маленьким ребёнком, да, да, да. О Боже. Плохие вещи. И когда ты ребёнок, иногда не было никакого выхода. Так что я даже не знаю, почему я могу быть так счастлива сейчас. Но это из-за музыки, фанатов и всего остального. Я не знаю. Это прекратилось несколько лет назад. Но я всегда стараюсь вложить всё в какие-то интересные песни или тексты. Я чувствую, когда людям больно, когда что-то происходит и так далее, поэтому я могу быть более чувствительной к людям, которым нужны какие-то поднимающие настроение вещи или хорошая энергия и так далее. Я считаю, что это важно. Так что, возможно, именно по этой причине мне пришлось пройти через некоторые неприятные события. Но теперь у меня есть более глубокое понимание».

DORO PESCH Reflects On Darker Chapters Of Her Life: If It Hadn





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