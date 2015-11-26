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Doro

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DORO — об отказе Playboy



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DORO в одном из недавних интервью затронула тему своего сдержанного сексуального имиджа и решения никогда не выставлять это на первый план:

«Я всегда следовала своему сердцу. Я всегда делала то, что считала правильным. И я считала, что быть слишком сексуальной — это не для меня, мне нравится натуральная, более жёсткая, более естественная сексуальная привлекательность. Мне нравится чёрная кожа, которая теперь уже не настоящая, потому что я люблю животных, так что это всё искусственная кожа, но она хорошо выглядит. И на самом деле пару раз мне приходилось бороться за то, чтобы остаться такой, какой я хочу, какой хочу выглядеть.

Я помню, когда я впервые приехала в Америку, звукозаписывающая компания сказала: "Да, тебе нужно быть немного более сексуальной и всё такое, больше мейнстрима и больше рекламы. Ты не должна быть такой тяжёлой, не должна быть такой металлической". И я подумала: "О нет, нет. Для меня металл был свободой делать всё, что ты чувствуешь, и быть самой собой.

Однажды — это было агентство, много лет назад, и когда я была моложе — мне позвонили из Playboy и сказали: "Да, мы хотим сделать хорошую фотосессию". И я сразу же сказала: "Нет". А потом все уронили челюсти, потому что они подумали, что это, наверное, куча денег и прочего, и все всегда хотели получить свою долю. Так что я сказала: "Нет, нет. Я никогда не захочу этого делать. Другие люди делают это намного лучше, и это здорово, но я не из таких. Я люблю фанатов, я люблю металл, я люблю музыку, и я люблю более реальные вещи".

Но иногда это было трудно, потому что хотелось изменить образ или звук, — это было другое дело. Так что ты всегда должен бороться за то, во что веришь. И иногда это было тяжело. Однажды я сделала одну пластинку, которую я очень люблю, — я знаю, что ты понимаешь, о чём я, — "Love Me In Black", а они сказали: "Ладно, если хочешь назвать ее "Love Me In Black", тебе нужно постричь волосы и покрасить их в чёрный цвет". И я сказала: "Что? Нет. Нет. Мне нравится оставаться такой, какая я есть. Мне хорошо. Я не похожа на модного клоуна". А они ответили: "Да, но тебе нужно что-то изменить, это что-то новое". И я подумала: "Нет. Ни за что". И, как следствие, эта пластинка так и не вышла в Штатах, и мне было так грустно из-за этого. Но преданные фанаты всегда хотят иметь все пластинки, поэтому они покупали европейские версии.

Но да — иногда тебе нужно решать, что ты хочешь делать, но нужно принимать и последствия. И это нормально. Пока я могу жить с самой собой, всё нормально. Только тогда я всегда могу сказать, что люблю поклонников и никогда не сделаю что-то, что подвергнет опасности такую глубокую, серьёзную связь».

DORO PESCH Says She Once Turned Down PLAYBOY Offer





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Corpsegrinder04


10 дек 2020, 16:38		...было агентство, много лет назад, и когда я была моложе.

Мамка и сейчас в порядке полном. Годы конечно своё взяли, но фору многим ботоксным пираньям даст.

havahej


10 дек 2020, 18:13		Дадада, сама сдержанность) Так то, если есть что показать, то что бы и нет? Ниразу не осуждаю)
http://postermusic.narod.ru/collection/warlock/warlockdoro_76.jpg
Просто хер ли сейчас клару целкин из себя корёжить? Мало пообещали походу всётаки)

olly71


10 дек 2020, 18:17		У неё же насколько я помню нет детей и замужем ни разу не была . Ну как минимум официально.

Svarg_1349


10 дек 2020, 18:23		Был на концерте год назад, фрау была в полном порядке и выглядит шикарно.

resurgamresponses


10 дек 2020, 18:56		доро красотка, о чем базел


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