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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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Doro

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9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO

1 мар 2022 : 		 DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»

1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

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13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

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20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

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31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO
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|||| 9 сен 2022

Новый сингл DORO



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"Raise Your Fist in The Air... In Heaven Mix", новый сингл DORO, доступен ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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9 сен 2022
Lord Iscariah
Че за хуета автотюновая?
9 сен 2022
o
overgrin
:-)......хорошо,хоть не напрягает,как толпы точильщиков и скребунов со своими Галимыми Изи барабанами и говенным одинаковым звуком у 90%
10 сен 2022
C
Crane76
Норм, но митолизды не оценят
Like!1
10 сен 2022
Hellg
Неплохо, но с гитарками песня звучала бы лучше.
А так наоборот невыразительно.
Кому-то дано экспериментировать, кому-то нет.
Вот, например у О'Риордан получилось прекрасно уйти в другую стилистику не потеряв лица
https://www.youtube.com/watch?v=ehLaZ4ejais&ab_channel=TripHopNation
10 сен 2022
gravitgroove
Наконец-то!!! Отклонение от многовекового курса.

просмотров: 490

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