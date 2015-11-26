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У DORO есть шесть песен



В рамках недавнего разговора с DORO она ответила на вопрос о том, есть ли что-то ещё, чего она хотела бы достичь в своей карьере:



«Я всегда стараюсь, с каждой песней, каждым альбомом, каждым концертом — маленьким или большим, это не имеет значения — сделать так, чтобы люди чувствовали себя хорошо, и подарить им много силы и энергии. И было бы здорово, если бы я могла делать это долгое время, если бы я могла сделать — я не знаю — может быть, ещё 10, 20 альбомов, — это было бы здорово. Я люблю людей, и это, я думаю, именно то, почему я здесь: я просто хочу, чтобы люди чувствовали себя великолепно и получали вдохновение, мотивацию и положительную энергию от металла. Так что этим я и хотела бы заниматься, это не так уж и много — у меня нет других мечтаний. Я определённо живу мечтой — создавать музыку.



Я всегда хотела быть певицей, с трёхлетнего возраста, и для меня это было словно: "Ух ты!" Как тогда, когда я бросила работу. Это случилось, когда мы поехали в тур с JUDAS PRIEST. Я ушла с работы, я была художником-графиком. И я подумала: "Я бы с удовольствием занималась этим всю оставшуюся жизнь, если это возможно". Но я также люблю животных. Это моя другая страсть. И я только что написала песню для нового альбома, она называется "Heavenly Creatures", — это рабочее название. Я люблю собак, лошадей и всех остальных животных. Я всегда стараюсь помочь приютам для животных».



На вопрос о том, есть ли вероятность, что в следующем году выйдет новый альбом, она ответила:



«Да, в следующем году, а затем, надеюсь, хороший тур в его поддержку. Но посмотрим. У нас уже есть шесть песен, так что я думаю, что в середине следующего года альбом [будет готов]».







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