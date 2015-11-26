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Doro

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15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

17 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

10 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

1 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

27 июл 2018 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO

17 июл 2018 : 		 DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео DORO

29 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

22 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

8 июн 2018 : 		 Новое видео DORO

13 май 2018 : 		 Новый сингл DORO выйдет летом

10 апр 2018 : 		 Новый альбом DORO выйдет в августе

17 янв 2018 : 		 Новый альбом DORO выйдет летом

27 окт 2017 : 		 Доступен новый релиз DORO

20 сен 2017 : 		 Видео с выступления DORO

15 сен 2017 : 		 DORO: «Новый альбом готов на 4/5»

30 авг 2017 : 		 Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO

11 авг 2017 : 		 Новый альбом DORO выйдет в следующем году

19 фев 2017 : 		 Басист DORO выпускает сольный альбом

28 дек 2016 : 		 DORO PESCH почтила память Лемми

17 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

10 июн 2016 : 		 Трейлер нового релиза DORO

6 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO
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DORO на фестивале «Герои мирового рока»



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С радостью сообщаем, что в сети интернет доступен к просмотру документальный фильм, посвященный фестивалю «Герои мирового рока»! Рок-фестиваль состоялся 7 июля 2018 года в Новокузнецке в честь 400-летия города при поддержке компании ЗАО «Стройсервис». Это было масштабное и грандиозное музыкальное событие. В 5-часовом фильме вы увидите полную концертную версию фестиваля, а также интервью с Кеном Хенсли, DORO, Beyond The Black и Catharsis, организаторами и зрителями.

У каждого гостя фестиваля «Герои мирового рока» была уникальная возможность стать частью фильма и войти в историю вместе с рок-фестивалем! Режиссером фильма выступил Роман Бутовский, который освещает самые значимые события России, и с уверенностью можно сказать, что этот фильм — часть большой музыкальной истории нашей страны. Теперь у каждого есть шанс найти себя и своих знакомых среди зрителей фестиваля и окунуться в мир прекрасной рок-музыки. Вы увидите выступление Catharsis в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, услышите завораживающий голос вокалистки немецкой группы Beyond The Black и вновь встретитесь с легендами рок-музыки — Кеном Хенсли и DORO.

Смотрите фильм «Герои мирового рока» теперь на сайте рок фестиваля и наслаждайтесь прекрасным праздником в честь 400-летия Новокузнецка!

Эпизод, посвященный выступлению группы DORO, доступен для просмотра ниже.




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