DORO на фестивале «Герои мирового рока»

С радостью сообщаем, что в сети интернет доступен к просмотру документальный фильм, посвященный фестивалю «Герои мирового рока»! Рок-фестиваль состоялся 7 июля 2018 года в Новокузнецке в честь 400-летия города при поддержке компании ЗАО «Стройсервис». Это было масштабное и грандиозное музыкальное событие. В 5-часовом фильме вы увидите полную концертную версию фестиваля, а также интервью с Кеном Хенсли, DORO, Beyond The Black и Catharsis, организаторами и зрителями.
У каждого гостя фестиваля «Герои мирового рока» была уникальная возможность стать частью фильма и войти в историю вместе с рок-фестивалем! Режиссером фильма выступил Роман Бутовский, который освещает самые значимые события России, и с уверенностью можно сказать, что этот фильм — часть большой музыкальной истории нашей страны. Теперь у каждого есть шанс найти себя и своих знакомых среди зрителей фестиваля и окунуться в мир прекрасной рок-музыки. Вы увидите выступление Catharsis в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, услышите завораживающий голос вокалистки немецкой группы Beyond The Black и вновь встретитесь с легендами рок-музыки — Кеном Хенсли и DORO.
Смотрите фильм «Герои мирового рока» теперь на сайте рок фестиваля и наслаждайтесь прекрасным праздником в честь 400-летия Новокузнецка!
Эпизод, посвященный выступлению группы DORO, доступен для просмотра ниже.
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