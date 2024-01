сегодня



DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK



о время беседы с подкастом "That Metal Interview" немецкая королева металла Doro Pesch, выпустившая за последние три с лишним десятилетия более десятка альбомов под своим именем, рассказала, как более десяти лет назад она вернула права на название своей группы WARLOCK:



«WARLOCK и Doro для меня одно и то же. Просто у нас была проблема с названием много-много лет, но спустя 20 лет я получила права на название WARLOCK обратно.



Наш бывший менеджер умер. Его уже нет в живых. Он также занимался нашей сувенирной продукцией. И я думаю, что в 1980-е мы продавали много футболок и сувенирки. И однажды он сказал: "Ребята, мы должны защитить наше имя на случай, если кто-то захочет назвать свою группу WARLOCK. Я займусь этим". Мы отдали ему наши паспорта, а потом он должен был записать всё нас, чтобы имя принадлежало участникам группы. Я была в Америке и записывала альбом WARLOCK "Triumph And Agony", который стал очень успешным. И мы провели продолжиетльный тур по Европе с Ронни Джеймсом Дио. И вдруг мой американский менеджер сказал: "Доро, мне нужно с тобой поговорить об одном серьёзном деле". И я подумала: "О нет". Ненавижу, когда люди так говорят. Я ответила: "Что это может быть? С альбомом всё хорошо. Мы успешны. Мы гастролируем с моим любимым певцом Ронни Джеймсом Дио". Он сказал: "Твой немецкий менеджер ушёл". Я переспросила: "Он ушёл?" И да, он просто ушёл. Возможно, что-то происходило, но когда ты в туре и являешься музыкантом, ты не можешь отменить тур. И я подумала: "Мы разберёмся с этим после окончания тура". Так что мы провели тур с Ронни Джеймсом Дио в Европе, а затем с MEGADETH в Америке. А затем я занялась другим альбомом, который стал продолжением "Triumph And Agony". Мы были в студии, всё шло хорошо. Мы думали: "Это снова будет крутой альбом". Отличное настроение, отличные песни. И вдруг мы получили письмо от адвоката, в котором говорилось: "Мы не можем больше использовать название WARLOCK". И мы подумали: "Это же наше название. Конечно, мы будем использовать его. Оно моё, оно наше". Мы пытались это делать, развешивали плакаты и записывали альбом, но ничего не вышло. У нас было много проблем, а потом нам сказали: "Если мы ещё хоть раз увидим плакат с названием WARLOCK, будет подан иск, и вы должны будете заплатить 50 000 долларов, что-то в этом роде". И я подумала: "Что мы можем сделать?" Я всегда хотела заниматься музыкой до конца своих дней. А потом представители лейбла предложили: "Может, назовём группу Doro?" Их не интересовало другое название группы. Они сказали: "Это другое название группы. Мы только что создали вас, и, возможно, всё начинается с нуля. Так что назовите её Doro. А потом, когда всё решится, следующий альбом выйдет снова под названием WARLOCK". Но на это ушло 20 лет. И мой менеджер из Германии поехал в Турцию, а в те времена не было ни Интернета, ни мобильных телефонов. Было невозможно до него дозвониться. Мы могли решить эту проблему. И последнее, что я знала, это то, что мне позвонил журналист из известного нидерландского журнала Aardschok и сказал: "Доро, у меня для тебя новости. Твоего менеджера убили". И я подумала: "Правда?" Он сказал: "Да, его отравили". И я подумала: "Ничего себе!" Так что с этим парнем так и не удалось разобраться. Но через 20 лет я получила права на это название».



По словам Doro, она была разочарована тем, что её бывший менеджер воспользовался ею и её коллегами по группе в тот момент, когда они только начинали пробиваться в музыкальной индустрии:



«Когда приходит небольшой успех, и я видела это много раз, — маленький, крошечный кусочек успеха, — люди сходят с ума. И тогда они видят только деньги. А он был близким другом. Мне было так грустно. Деньги меня не волновали, а вот название волновало. А ведь раньше мы были друзьями.



Вот такая история. Я не собиралась делать сольную карьеру, никогда не планировала это. Но потребовалось много времени, чтобы вернуть имя WARLOCK. Но я, конечно, хотела заниматься музыкой».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 543