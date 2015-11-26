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Doro

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30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO

11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

17 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

10 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

1 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

27 июл 2018 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO

17 июл 2018 : 		 DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео DORO

29 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

22 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

8 июн 2018 : 		 Новое видео DORO

13 май 2018 : 		 Новый сингл DORO выйдет летом

10 апр 2018 : 		 Новый альбом DORO выйдет в августе
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|||| сегодня

DORO ещё раз выступит перед машинами



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DORO даст третье и последнее драйв-ин-шоу первого августа в Bühl, которое будет также транслироваться на Airtango.live по цене билета 5,99 евро.

DORO Announces Worldwide Livestream Of Final Show Of Her Drive-In Cinema Tour





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