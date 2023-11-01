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Doro

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DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога



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Королева немецкого тяжёлого металла Doro Pesch стала гостьей программы BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в рубрике "Rock God". Доро выбрала вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a в качестве своего рок-бога и объяснила свой выбор:

«Я была большой фанаткой JUDAS PRIEST, и мне очень повезло, что в 1986 году я отправилась в отличный тур с JUDAS PRIEST. Это были мои первые большие гастроли, и Rob Halford был просто богом. Он стал моим большим вдохновителем. Мне нравились его голос, его стиль, его настрой и всё, что связано с Rob'ом, он был настоящим металлистом, и мне это очень нравилось.

Теперь я могу сказать, что я очень благодарна и счастлива, что на моём новом альбоме "Conqueress — Forever Strong And Proud" есть два дуэта с Rob'ом. Одну песню выбрала я сама — это песня JUDAS PRIEST "Living After Midnight", потому что мне очень понравился альбом "British Steel". Rob сказал, что хотел бы исполнить песню со мной, и я была в полном восторге, ведь это отличная песня. Мы записали металлическую версию песни, отличный дуэт — "Total Eclipse Of The Heart", это композиция Джима Стейнмана. Оригинальную версию песни исполнила валлийская певица Бонни Тайлер, и я очень люблю эту песню, она получилась просто классной.

Я определённо могу сказать, что я по-прежнему люблю JUDAS PRIEST и по-прежнему обожаю Rob'a Halford'a».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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1 ноя 2023
d
decided
Хер знает, что она в 1986 разглядела ! Он выглядел как простой пацан с короткой стрижкой, и кожаной желетке. На бога совсем не похож. Сейчас да, это брутальная борода, черные очки, шипы и кожанные плащи - реально выглядит как метал-гад !
1 ноя 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
decided, в 1986 у Роба уже не было короткой стрижки. И кожаных жилеток тоже по минимуму.

просмотров: 472

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