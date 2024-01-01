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Doro

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|||| 6 янв 2024

DORO PESCH: «Металл — это свобода!»



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В рамках интервью с DORO PESCH у нее спросили, что именно в исполнении хэви-металла до сих пор возбуждает ее спустя более 40 лет после начала карьеры:

«Я так это люблю. Для меня это абсолютная свобода. Мне нравится стиль жизни металлиста. Я чувствую, что эти люди просто замечательные. Их сердце находится в правильном положении. Металлистам можно доверять. Я доверяю им свою жизнь, и всегда доверяла. Да, я считаю, что металл — это здорово.

Для меня все является металлом — быстрая песня или тяжелая, гимн, баллада, все, что ты чувствуешь. И ты можешь говорить все, что хочешь. Да, для меня это была полная свобода.

Когда я начинала, моя первая группа, мы даже не знали, что это называется хэви-металл. Это было настолько ново. А моя самая первая группа появилась в 1980 году. Эта группа называлась SNAKEBITE, потом [у меня была группа] BEAST, потом ATTACK, а в 82-м году образовался WARLOCK. Именно тогда металл стал становиться все масштабнее и масштабнее. Но вначале мы просто делали то, что хотели, и это не сильно отличалось от того, что мы делаем сейчас.

Мне нравится весь спектр. Мне нравится все: от супер-жесткого, тяжелого, хардкорного до супер-чувственного, душевного, эмоционального. И я всегда хочу заставить людей почувствовать что-то и дать им хорошую, позитивную энергию, силу и мощь!»




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