6 янв 2024



DORO PESCH: «Металл — это свобода!»



В рамках интервью с DORO PESCH у нее спросили, что именно в исполнении хэви-металла до сих пор возбуждает ее спустя более 40 лет после начала карьеры:



«Я так это люблю. Для меня это абсолютная свобода. Мне нравится стиль жизни металлиста. Я чувствую, что эти люди просто замечательные. Их сердце находится в правильном положении. Металлистам можно доверять. Я доверяю им свою жизнь, и всегда доверяла. Да, я считаю, что металл — это здорово.



Для меня все является металлом — быстрая песня или тяжелая, гимн, баллада, все, что ты чувствуешь. И ты можешь говорить все, что хочешь. Да, для меня это была полная свобода.



Когда я начинала, моя первая группа, мы даже не знали, что это называется хэви-металл. Это было настолько ново. А моя самая первая группа появилась в 1980 году. Эта группа называлась SNAKEBITE, потом [у меня была группа] BEAST, потом ATTACK, а в 82-м году образовался WARLOCK. Именно тогда металл стал становиться все масштабнее и масштабнее. Но вначале мы просто делали то, что хотели, и это не сильно отличалось от того, что мы делаем сейчас.



Мне нравится весь спектр. Мне нравится все: от супер-жесткого, тяжелого, хардкорного до супер-чувственного, душевного, эмоционального. И я всегда хочу заставить людей почувствовать что-то и дать им хорошую, позитивную энергию, силу и мощь!»







+0 -0



просмотров: 246

