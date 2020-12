сегодня



DORO в "Herdbanger"



DORO 28 декабря приняла участие в немецком кулинарном шоу "Herdbanger", ведущим которого является Specki T.D. из IN EXTREMO.





My 1st cooking show was fun. Even managed to get away w/o cooking & just did a salad 😀🥗 Thanks 2 #herdbanger host @SPECKI_TD. Here's a look behind the scenes w/ me proving my multi tasking abilities, talking about Lemmy AND doing a salad at the same time.

🤘💪❤️#Love, #Doro pic.twitter.com/kxkZJAsIBR — DORO (@DoroOfficial) December 29, 2020





