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Doro

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31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO

11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

17 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

10 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

1 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

27 июл 2018 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO

17 июл 2018 : 		 DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео DORO
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|||| сегодня

DORO в "Herdbanger"



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DORO 28 декабря приняла участие в немецком кулинарном шоу "Herdbanger", ведущим которого является Specki T.D. из IN EXTREMO.

DORO PESCH Guests On German Cooking Show




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