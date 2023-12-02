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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»



В новом интервью для Эмили Капогни королева немецкого металла Doro Pesch рассказала о своём решении занять жёсткую позицию против жестокого обращения с животными:



«Я стала веганом. Я делаю это только из-за животных. Я большая любительница животных. На моём новом альбоме "Conqueress - Forever Strong And Proud" есть одна хорошая песня о животных, которая называется "Heavenly Creatures". На альбоме 20 песен, и "Heavenly Creatures" — одна из моих любимых. И я хочу сделать что-то с этой песней, потому что я люблю животных и хочу поддержать их. И я стала веганом.



Я начала, наверное, лет 20 назад, с того, что вся одежда на сцене и всё, что я ношу, больше не из натуральной кожи, потому что раньше я не осознавала этого, но потом я усвоила этот урок. И я подумала: "Я не хочу никому вредить — ни людям, ни животным". И тогда я начала носить вещи из веганской кожи, которая является отличным материалом. Сейчас её можно купить повсюду. Двадцать лет назад было очень сложно найти хорошие вещи, хорошую веганскую кожу. Но я начала с этого. Я всегда была вегетарианкой, по крайней мере, лет 10–15, а семь лет назад я стала веганом. И это только ради животных. И благодаря этому у меня появились прекрасные связи со многими людьми, которые помогают животным и вытаскивают их из очень плохих ситуаций. И я взяла себе двух лошадей — не в Америке, не в Германии, а в Австрии... Да, я взяла двух лошадей, потому что я очень люблю лошадей. Но я люблю и собак, и кошек. Все животные для меня священны».







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