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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Doro

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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»



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В новом интервью для Эмили Капогни королева немецкого металла Doro Pesch рассказала о своём решении занять жёсткую позицию против жестокого обращения с животными:

«Я стала веганом. Я делаю это только из-за животных. Я большая любительница животных. На моём новом альбоме "Conqueress - Forever Strong And Proud" есть одна хорошая песня о животных, которая называется "Heavenly Creatures". На альбоме 20 песен, и "Heavenly Creatures" — одна из моих любимых. И я хочу сделать что-то с этой песней, потому что я люблю животных и хочу поддержать их. И я стала веганом.

Я начала, наверное, лет 20 назад, с того, что вся одежда на сцене и всё, что я ношу, больше не из натуральной кожи, потому что раньше я не осознавала этого, но потом я усвоила этот урок. И я подумала: "Я не хочу никому вредить — ни людям, ни животным". И тогда я начала носить вещи из веганской кожи, которая является отличным материалом. Сейчас её можно купить повсюду. Двадцать лет назад было очень сложно найти хорошие вещи, хорошую веганскую кожу. Но я начала с этого. Я всегда была вегетарианкой, по крайней мере, лет 10–15, а семь лет назад я стала веганом. И это только ради животных. И благодаря этому у меня появились прекрасные связи со многими людьми, которые помогают животным и вытаскивают их из очень плохих ситуаций. И я взяла себе двух лошадей — не в Америке, не в Германии, а в Австрии... Да, я взяла двух лошадей, потому что я очень люблю лошадей. Но я люблю и собак, и кошек. Все животные для меня священны».




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2 дек 2023
N
Nihel
Сотни людей ежедневно гибнут в войнах. Этнические зачистки не желают ни виновных, ни невинных. Болезни, голод, наркомания. Люди умирают в муках. В океане плавают гигантские острова из мусора под которыми всё гниёт. Леса уничтожаются, целые экосистемы вымирают. Даунинга в джудас прист не зовут обратно. И судя по всему кое какие власть имущие долбоебы на полном серьёзе подумывают поиграть в ядреную войнушку. А у людей блядь проблемма, несчастную коровку убили, а из шкуры косуху изготовили. Трагедия.
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2 дек 2023
WahrandPhain
Nihel, как это оправдывает то, что губить животных вовсе необязательно? Человек может жить полноценно без смертей животных, а насилия и так хватает. Защищает собачек - лучше бы людей защищали. А ты что-то сделал, чтобы улучшить ситуацию? Нет. Так какого хуя ты осуждаешь людей за их сострадание и чувства, и решаешь, как им проблемы, в каком приоритете выстраивать? Она делает что может. Не участвует в кровопролитии животных. Как и сотни миллионов людей в мире.

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