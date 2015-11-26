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*DORO PESCH — о временах гранжа 276
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новая песня GHOST 39
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
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Doro

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1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

23 сен 2021 : 		 DORO PESCH — о временах гранжа

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO

11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»
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Документальный фильм о DORO



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Документальный фильм о DORO "Doro - The Queen Of Metal", показанный сетью WDR 24 сентября, доступен для просмотра ниже.

DORO - The Queen Of Metal Documentary 2021 Streaming



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