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Doro

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|||| 6 ноя 2023

DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»



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В новом интервью для The Metal Mixtape немецкая королева металла Doro Pesch рассказала о своей первой встрече с участниками METALLICA, в частности, с тогдашним бас-гитаристом группы, Клиффом Бёртоном.

Певица, которая во время встречи с METALLICA выступала в составе группы WARLOCK, сказала:

«Клифф был на расслабоне. Он был таким расслабленным, спокойным, и играл на бас-гитаре просто превосходно. Он всегда улыбался, всегда был в хорошем настроении, он был очень крут. И у него был скорее... Как это назвать?.. Скорее хипповский подход, полностью расслабленный и весёлый.

Впервые я встретилась с ними, кажется, в 1984-м году. Нам позвонили, и это был промоутер из Нидерландов. Он сказал: "Ребята, не хотите отыграть концерт? Есть один небольшой клуб". И мы ответили: "Это круто". Одна группа отказалась выступать, и я только узнала, кто это был: на самом деле это были TWISTED SISTER. Они должны были выступать, но не выступили. Я не знаю почему. И у нас спросили: "Ребята, вы хотите сыграть?" И мы ответили: "Да". И тот парень сказал: "Подождите, но есть ещё одна группа из Америки. Они едут издалека, из Сан-Франциско. Вам придётся играть перед этой группой". И мы ответили: "Да, без проблем. Супер". И мы поехали в Нидерланды. Мы дали концерт. Там было около 400 человек, все сходили с ума, трясли головами и отрывались. Это было потрясающе. А потом мы решили: "Давайте посмотрим на другую группу". Это была METALLICA. Они вышли на сцену, и я подумала: "Вот это да".

В те времена было очень сложно получать информацию — не было ни Интернета, ни мобильных телефонов. Были только маленькие фэнзины, и обычно это были заметки, написанные от руки, а ещё ксерокопии, может быть, чёрно-белая фотография, но ксерокопия, поэтому мы не знали их раньше. А потом они устроили потрясающее шоу. И можно было с уверенностью сказать, что они станут популярными. И тогда я влюбилась в их музыку, в "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning". А потом мы выступили на другом крупном фестивале, где VENOM были хедлайнерами. Это был фестиваль Metal Hammer в Германии, он проходил на реке Рейн. Там было очень красиво — это местечко называется Лорелея. И VENOM были хедлайнерами, а METALLICA, WARLOCK и все остальные были как бы на разогреве. И тогда это было большое событие. А потом, вскоре после этого, METALLICA произвели фурор и заставили всех ахнуть.

Я всегда их любила. И я была их большой поклонницей. Именно по этой причине я хотела сделать кавер на песню METALLICA "The Four Horsemen" [для своего нового альбома "Conqueress — Forever Strong And Proud"], так как очень люблю эту песню. И я люблю раннюю METALLICA. Я люблю всё, но ранний материал был очень важным. И все они были очень милыми. Они были очень добры к нам.

А потом мы должны были выступать на крупном фестивале в Скандинавии. Мы были в туре с JUDAS PRIEST в 1986 году. Это был мой первый большой тур. Я не могла в это поверить. Мы должны были сыграть на крупном фестивале в Скандинавии — METALLICA, JUDAS PRIEST и WARLOCK. Мы ехали в нашем автобусе, и я чувствовала, что что-то не так — небо было очень тёмным. Было не холодно, но погода была плохая. Мы сидели в автобусе, и у нас было странное предчувствие. И вдруг у меня появилось очень странное ощущение. Я подумала: "Надеюсь, всё будет хорошо". А потом мы поехали на фестиваль — это была большая концертная площадка. Мы приехали туда, а там никого не было. И мы подумали: "Это очень странно". А позже, через пару часов, мы узнали, что участники METALLICA попали в аварию, и Клифф погиб. Это был первый раз, когда мы почувствовали: "Одного из нас больше нет". Это было непостижимо. И шоу тогда не состоялось... Мы все были очень потрясены и опечалены. И сначала мы не могли в это поверить. До нас доходили слухи, но мы думали: "Всё в порядке". Знаете, когда ты подросток, ты думаешь: "Ну и чёрт с ним, всё будет хорошо". Но нет, это было не так.

Я видела METALLICA в последний раз в 2015 году. Мы выступали вместе. Я была на фестивале Rock In Rio в Бразилии и выступала там с бразильской группой ANGRA, там был Ди Снайдер, и METALLICA выступали там, и тогда я видела их в последний раз.

Да, METALLICA всегда была одной из моих любимых групп».




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