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Новая песня DORO



"Heart In Pain", новая песня группы DORO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Conqueress – Extended":



01. Warlocks And Witches

02. Horns Up High

03. True Metal Maniacs

04. Heart In Pain

05. The Four Horsemen







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