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Doro

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27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

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11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

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14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

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10 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

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27 июл 2018 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO
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DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»



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В рамках недавней беседы с "Inside With Paulo Baron" DORO PESCH ответила на вопрос, получила ли она патрон с частичкой Лемми:

«Две недели назад мне прислали небольшую посылку из Германии. Она пришла домой моей маме. Сейчас я в Германии, но через пару недель вернусь в США. И мама спросила: "Эй, ты чего-то ждёшь?" И я ответила: "Нет". И тогда она спросила: "Мне открыть?" И я сказал: "Да, открывай". И она сказала: "В ней письмо. А в нём маленькая коробочка. Это украшения или что-то в этом роде". И я ответила: "Хорошо. Я подожду. Я заберу её". И это была патрон от Лемми с прахом Лемми внутри. И я скажу вам, я чуть не упала замертво. Это было из серии: "Вау". А потом я услышала, что кто-то сказал, что Лемми написал список и хотел, чтобы его прах достался самым близким друзьям или семье. И у меня есть такой патрон. У меня не нашлось слов для выражения своих ощущений. Это очень трогательно и щемяще. Но в письме было написано: "Вы ему очень нравились" или "Он вас очень любил", и я подумала: "О Боже. Это так приятно". Это заставляет тебя чувствовать себя... Теперь у меня есть мотивация в течение следующих ста лет делать добро и зажигать для фанатов. Это подарило мне столько любви и столько энергии».

DORO PESCH Says She Also Received Bullet Containing LEMMY








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