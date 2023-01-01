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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 56
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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 56
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Doro

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23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом

5 фев 2023 : 		 DORO работает над вокалом

5 окт 2022 : 		 DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»

9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO

1 мар 2022 : 		 DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»

1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

23 сен 2021 : 		 DORO PESCH — о временах гранжа

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO
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Новое видео DORO



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"Time For Justice", новое видео DORO, доступно для просмотра ниже.




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