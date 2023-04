сегодня



На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом



В новом интервью бразильскому A Rádio Rock немецкая королева металла Doro Pesch рассказала о своём предстоящем студийном альбоме, который ориентировочно выйдет осенью этого года:



«На нём будет замечательный дуэт. Я не могу сказать вам имя, но это замечательный артист. Дуэт будет с тем, кого я люблю. Так что, ребята, вам придётся ещё немного подождать. Пластинка выйдет в этом году. Но она только готовится. И есть ещё одно сотрудничество, о котором я мечтала всю свою жизнь... Этого человека все знают».



На вопрос, что поклонники могут ожидать услышать на её новом альбоме, Doro ответила:



«Много гимнов. Много матёрых металл-песен. Много душевных песен. И отличный гость. Отличное сотрудничество в одной из песен. И я думаю, что это будет, наверное, моя вторая "All We Are", которую люди всегда хотят услышать и спеть. И есть одна песня о животных, потому что я люблю животных. Она называется "Heavenly Creatures". И я хочу кое-что сделать с этой песней. Она посвящена всем этим небесным созданиям.



Я выросла с собаками, лошадьми и попугаями, и мне не хватает этого в моей жизни. Это единственное, чего мне не хватает. Я ни о чём не жалею, но я люблю домашних животных. Невозможно ими заниматься, когда ты на гастролях. Поэтому я занимаюсь чем-то другим. И я только что завела двух лошадей. Но они не рядом с тем местом, где я живу. На самом деле они в другой стране — они в Австрии. Но они там, где люди заботятся о животных. Там так хорошо. Это рай для людей и для животных».







