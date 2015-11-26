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Doro

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13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO

11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах
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Фрагмент нового релиза DORO



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Фрагмент нового релиза DORO "Triumph And Agony Live", который будет доступен в различных вариантах, включая CD, винил, кассету, DVD, Blu-ray, и бокс-сете начиная с 24 сентября на собственном лейбле Rare Diamonds Productions, "Für Immer", доступен для просмотра ниже.

Трек-лист:

01. Legacy (Intro)

02. Touch Of Evil

03. I Rule The Ruins

04. East Meets West

05. Three Minute Warning

06. Kiss Of Death

07. Für Immer

08. Cold, Cold World

09. Make Time For Love

10. Metal Tango

11. All We Are

DORO Premieres



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