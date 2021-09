сегодня



Фрагмент нового релиза DORO "Triumph And Agony Live", который будет доступен в различных вариантах, включая CD, винил, кассету, DVD, Blu-ray, и бокс-сете начиная с 24 сентября на собственном лейбле Rare Diamonds Productions, "Für Immer", доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Legacy (Intro)



02. Touch Of Evil



03. I Rule The Ruins



04. East Meets West



05. Three Minute Warning



06. Kiss Of Death



07. Für Immer



08. Cold, Cold World



09. Make Time For Love



10. Metal Tango



11. All We Are







