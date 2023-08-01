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Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
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*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Doro

*



2 авг 2023 : 		 Видео с текстом от DORO

1 авг 2023 : 		 DORO представила новую песню

23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом

5 фев 2023 : 		 DORO работает над вокалом

5 окт 2022 : 		 DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»

9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO

1 мар 2022 : 		 DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»

1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

23 сен 2021 : 		 DORO PESCH — о временах гранжа

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO
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|||| сегодня

DORO представила новую песню



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DORO исполнила новую песню "Time For Justice" в рамках выступления на фестивале Luppolo In Rock — видео доступно ниже.




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1 авг 2023
Corpsegrinder04
Доро молодец, но к сожалению с возрастом голос все больше на Машу Распутину начинает походить.
1 авг 2023
O
Old Nothing
давно пора на Пенсию.....

просмотров: 623

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