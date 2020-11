сегодня



DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»



Немецкая королева металла Doro Pesch отыграла три драйв-ин-концерта на своей родине этим летом. Выступления соответствовали правилам Германии по социальному дистанцированию в условиях пандемии коронавируса.



Концерты в формате «драйв-ин» получили смешанный отклик от артистов и фанатов: так, Robb Flynn из MACHINE HEAD назвал их «самым тупым грёбаным дерьмом, которое я когда-либо видел», а Schmier из DESTRUCTION категорически отказался в них участвовать, заявив: «Я не хочу обманывать своих фанатов».



В недавнем интервью с Кайлом МакГинном из Dead Rhetoric Doro поделилась своими мыслями об этом опыте.



«Это было отличное приключение. Это не похоже на обычный концерт или фестиваль, но это лучше, чем ничего не делать. Мы все были так счастливы, что смогли выступить. Фанаты отлично провели время, а группе и команде техников было чем заняться. Обычно люди думают о том, что это чересчур, когда дело касается другого тура или выступления, но все были готовы заняться этим. Было здорово. Когда мы выступили в первый раз, кто-то снял концерт на мобильный телефон, так что мы разместили его в наших социальных сетях, и через два дня у него было очень много просмотров! Я думаю, что его увидели 600 000 человек, а потом нам позвонили ещё больше промоутеров и людей, которые владеют драйв-ин-театрами, и попросили нас выступить у них с концертами. Некоторые из них никогда не устраивали рок-шоу, но думали, что у них получится. Так что мы провели больше драйв-ин-шоу, и это было так здорово.



Каждое шоу было не похожим на другие. Иногда правила и нормы были очень строгими, а иногда — более свободными. Я спрашивала, могу ли я пройти к аудитории, с соблюдением социального дистанцирования, и иногда ответ был "нет", и несколько раз я могла делать это, пока на мне была маска. Так я и сделала — без проблем, и я всё равно носила маску и пела! Это работает! На самом деле это выглядело очень похоже на наше видео "All We Are" [WARLOCK]. Мы играли в автобусе, все были в своих машинах, и они застыли, но ожили благодаря волшебству металла, и это выглядело точно так же, когда я выскочила на сцену. Это было похоже на дежа вю! Возвращение к 1987 году, когда мы снимали это видео. Это было сюрреалистично».













+1 -1



( 2 ) просмотров: 379