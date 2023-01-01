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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
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*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
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Doro

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Новое видео DORO



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Children Of The Dawnн, новое видео группы DORO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Conqueress - Forever Strong And Proud", выходящего 27 октября на Nuclear Blast:

CD 1

01. Children Of The Dawn
02. Fire In The Sky
03. Living After Midnight
04. All For You
05. Lean Mean Rock Machine
06. I Will Prevail
07. Bond Unending
08. Time For Justice
09. Fels In Der Brandung
10. Love Breaks Chains
11. Drive Me Wild
12. Rise
13. Best In Me
14. Heavenly Creatures
15. Total Eclipse Of The Heart

CD 2

16. Warlocks And Witches (Intro) (Bonus Track)
17. Horns Up High (Bonus Track)
18. True Metal Maniacs (Bonus Track)
19. Heart In Pain (Bonus Track)
20. The Four Horsemen (Bonus Track)




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