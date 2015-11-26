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DORO показала патрон от Лемми



В рамках недавней беседы с Doro Pesch, она показала патрон с прахом Лемми:



«Там было такое милое письмо вместе с коробочкой, что я была буквально сбита с ног. Его прах в патроне и слова. Я так его любила».

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