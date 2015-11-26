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Doro

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20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл

2 июн 2020 : 		 DORO выступила в пустом амфитеатре

27 май 2020 : 		 DORO проведет драйв-ин-концерт

1 апр 2020 : 		 DORO исполняет JUDAS PRIEST

27 ноя 2019 : 		 DORO PESCH получила награду

21 авг 2019 : 		 Новое видео DORO

11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

17 авг 2018 : 		 Новое видео DORO
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DORO показала патрон от Лемми



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В рамках недавней беседы с Doro Pesch, она показала патрон с прахом Лемми:

«Там было такое милое письмо вместе с коробочкой, что я была буквально сбита с ног. Его прах в патроне и слова. Я так его любила».

DORO Shares Bullet Containing Late MOTГ–RHEAD Frontman LEMMY's Ashes; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

karm1ke


20 авг 2021, 15:35		У вас баг имеется-с: в превью новости цитата два раза повторяется


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