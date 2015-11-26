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Doro

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DORO PESCH — о временах гранжа



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В новом интервью Анне Эриксон c Audio Ink Radio немецкую королеву металла Doro Pesch расспросили о её мнении насчёт сегодняшнего состояния металлической музыки. Она ответила:

«Я думаю, что всё замечательно. Когда я начинала в 80-х, иногда люди смотрели на металхэдов свысока. Помню, пару раз мы заходили в какие-то рестораны, хотели поесть, а они не обслуживали нас, потому что, наверное, боялись. А сейчас я чувствую, что металл принимают как норму. Все знают эти группы. Все любят Лемми и [Ронни Джеймса] Дио, и это круто. Но вначале иногда было тяжело. Но потом я подумала, что это круто — быть вне закона. Я не против. Я думаю, это действительно круто. Но я считаю, что сейчас всё отлично, проходят замечательные фестивали и масштабные, большие туры. По-моему всё действительно хорошо. Конечно, всегда есть взлёты и падения.

Иногда, например, в 90-е годы, было немного трудно, потому что когда гранж одержал верх, нормальный хэви-металл и рок перестали поддерживать, потому что вся индустрия хотела только гранж. Я записала, наверное, по крайней мере, пять или шесть пластинок и вложила в них всё своё сердце и душу, а затем я показала их звукозаписывающей компании и сказала: "Я думаю, это может стать отличным синглом", "Это может стать отличным видео" и "Оцените и послушайте это. Я думаю, это отличная запись". И они сказали: "Это гранж?" А я ответила: "Нет. Это не гранж". Они сказали, что это должен быть гранж. Я сказала: "Нет, это совсем не гранж". И тогда они даже не захотели это слушать. Они сказали: "Мы не можем заниматься маркетингом. Вы должны играть гранж", а я сказала: "Это не моё. Я металхэд". Потом я записала ещё пару пластинок в стиле индастриал, который я люблю, но они сказали: "Нет. Это должен быть гранж". А потом, в 2000 году, я почувствовала, что металл возвращается. И тогда я снова поехала в замечательный тур с Ронни Джеймсом Дио. У нас вышел альбом "Calling The Wild", а у него — диск "Magica", и это был первый большой американский тур. О, это было так здорово. Yngwie Malmsteen тоже был в списке. И тогда я почувствовала, что всё возвращается. И с 2000 года, я думаю, всё идёт по восходящей, выше и выше.

Но иногда нужно всё принимать как есть, продолжать усердно работать. Всегда будут взлёты и падения. И я рада, когда мы играем перед людьми. Это не обязательно должны быть большие стадионы; это могут быть маленькие клубы. Я счастлива, когда вижу первые ряды, когда они трясут головой возле моего лица, когда пот течёт по моему лицу. Так что всё это хорошо — и в большом, и малом масштабе, пока есть люди, которым это нравится. Так что я должна сказать, что это здорово — заниматься этим так долго, потому что всё всегда возвращается. А иногда приходится немного подождать. В то время [в 90-х] это заняло 10 лет, так что это было довольно долго. Но нужно держаться».

DORO PESCH Looks Back On Rise Of Grunge In Early 1990s:





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КомментарииСкрыть/показать 14 )

hansi_hrb


23 сен 2021, 17:30		ногда, например, в 90-е годы, было немного трудно, потому что когда гранж одержал верх, нормальный хэви-металл и рок перестали поддерживать
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Ах ты ж высокомерная сучка) Не поклонник нирваны вообще, но все же там было больше жизни и эмоций чем в 90 процентов нормального хэви металла. И тем же ганзам с металликой и асдисями гранж не сильно то и помешал, а вот всяких второсортных утырков конечно подвинул.

gravitgroove


23 сен 2021, 17:55		Nirvana тут не пpичем, чтобы её в каждом комменте упоминать. Не они, так Алиса в цепях это pано или поздно сделали бы, да и набиpать влёт с них движение начало. Да и нельзя забывать, что в США внешность фpoнтмена очень на многое влияет, если еще и песни цепляющие. Для Металллистов это не так важно, поэтому они до сих поp не могут понять успех некотоpых гpанжеpoв, как Доккену никогда не понять, чем он хуже Акселя Poуза.

А в целом согласен. Это писец - писать "ноpмальный poк" в пpoтивовес альтеpнативному poку от тех, кто был в Сиэтле. У них -то как pаз poк куда ближе к классическим Led Zeppelin и Black Sabbath, чем у секты свидетелей заднего пpиводного гонщика на "хаpлее" .

Санчез


23 сен 2021, 17:57		hansi_hrb, что верно, то верно, метла, гансы и асдисишники и прочие группы такого масштаба были живее чем раньше, а всякие второсортники в основном подохли в то время или сейчас ноют

resurgamresponses


23 сен 2021, 18:14		Доротея красотка молодчина. оптимистка как всегда.

olly71


23 сен 2021, 19:42		И тем же ганзам с металликой и асдисями гранж не сильно то и помешал
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Ага не помешал . Ганзы просто распались в эпоху расцвета гранжа а Металлика забыли треш и заиграли альтернативу раскрасив морды как пидарасы . )))))))))

Санчез


23 сен 2021, 19:46		olly71, гансы распались их ха внутренних конфликтов и прочей поебени, что творилось внутри группы. А метла продолжала пилить материал, хоть и не тот что в 80х, но все же пили.

Hellg


23 сен 2021, 19:56		Ну кроме гранжа в то время существовало немало групп других направлений. Понятно, что в ротации были парни с немытыми волосами и в клетчатых рубашках, но Pantera нарезала свои классические альбомы, плевав на номенклатуру. Этот ваш любимый ню-метал подрастал, тот же рэп-кор с RATM в авангарде.
Ну и Сиэтл никак не помешал Мэнсону стать тем популярным. А уж что в Скандинавии творилось...

Санчез


23 сен 2021, 20:02		Hellg, лучше не напоминай про Скандинавию...шучу )))

Hellg


23 сен 2021, 20:04		Кроме Ганзов U2 катали свои туры, начхав на гранж. Green Day, Therapy? Meat Loaf были на МTV, как сейчас помню. R.E.M., Tom Petty - разнообразия хватало.

Hellg


23 сен 2021, 20:07		Санчез, хрен знает, но когда я купил себе кассетник в 96-м, то смог узнавать новые группы не только из MTV или других каналов с кабельного. И как-то я вообще не заметил, что с тяжметом какие-то проблемы были)))

Санчез


23 сен 2021, 20:12		Hellg, кто то еще помнит U2??? лЮБОПЫТНО

Hellg


23 сен 2021, 20:21		А почему бы не помнить? Одна из самых успешных концертирующих групп. Особенно в прошлом веке))

Hellg


23 сен 2021, 21:01		Кстати, из классического рока Aerosmith прекрасно себя чувствовали и на МTV с их клипами.

Rrobb


23 сен 2021, 22:25		Откуда тут народ повылезал, гранжедолбнутый? Проблемы были у всех, включая суперзвезд. Megadeth лейбл запрещал называть себя металом. Оззи, Элис и куча других годами выжидали. Всю европейскую сцену нах посылали, потому что они не гранж, и в итоге им пришлось уйти на тогда маленькие бласты, напалмы и прочие. В итоге хеви сейчас опять во главе от ветеранов Black Sabbath. до молодняка Sabaton/ А гранжеры, ау? Вы где? Как тоько мейджеры перестали в этих хмурых деньги вливать, он и исдох с концами. Ни одной новой гранжевой группы нет за последние лет 20. Ибо нех искуственно раскручивать, это все равно не будет жизнеспособно.


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