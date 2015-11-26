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DORO PESCH — о временах гранжа



В новом интервью Анне Эриксон c Audio Ink Radio немецкую королеву металла Doro Pesch расспросили о её мнении насчёт сегодняшнего состояния металлической музыки. Она ответила:



«Я думаю, что всё замечательно. Когда я начинала в 80-х, иногда люди смотрели на металхэдов свысока. Помню, пару раз мы заходили в какие-то рестораны, хотели поесть, а они не обслуживали нас, потому что, наверное, боялись. А сейчас я чувствую, что металл принимают как норму. Все знают эти группы. Все любят Лемми и [Ронни Джеймса] Дио, и это круто. Но вначале иногда было тяжело. Но потом я подумала, что это круто — быть вне закона. Я не против. Я думаю, это действительно круто. Но я считаю, что сейчас всё отлично, проходят замечательные фестивали и масштабные, большие туры. По-моему всё действительно хорошо. Конечно, всегда есть взлёты и падения.



Иногда, например, в 90-е годы, было немного трудно, потому что когда гранж одержал верх, нормальный хэви-металл и рок перестали поддерживать, потому что вся индустрия хотела только гранж. Я записала, наверное, по крайней мере, пять или шесть пластинок и вложила в них всё своё сердце и душу, а затем я показала их звукозаписывающей компании и сказала: "Я думаю, это может стать отличным синглом", "Это может стать отличным видео" и "Оцените и послушайте это. Я думаю, это отличная запись". И они сказали: "Это гранж?" А я ответила: "Нет. Это не гранж". Они сказали, что это должен быть гранж. Я сказала: "Нет, это совсем не гранж". И тогда они даже не захотели это слушать. Они сказали: "Мы не можем заниматься маркетингом. Вы должны играть гранж", а я сказала: "Это не моё. Я металхэд". Потом я записала ещё пару пластинок в стиле индастриал, который я люблю, но они сказали: "Нет. Это должен быть гранж". А потом, в 2000 году, я почувствовала, что металл возвращается. И тогда я снова поехала в замечательный тур с Ронни Джеймсом Дио. У нас вышел альбом "Calling The Wild", а у него — диск "Magica", и это был первый большой американский тур. О, это было так здорово. Yngwie Malmsteen тоже был в списке. И тогда я почувствовала, что всё возвращается. И с 2000 года, я думаю, всё идёт по восходящей, выше и выше.



Но иногда нужно всё принимать как есть, продолжать усердно работать. Всегда будут взлёты и падения. И я рада, когда мы играем перед людьми. Это не обязательно должны быть большие стадионы; это могут быть маленькие клубы. Я счастлива, когда вижу первые ряды, когда они трясут головой возле моего лица, когда пот течёт по моему лицу. Так что всё это хорошо — и в большом, и малом масштабе, пока есть люди, которым это нравится. Так что я должна сказать, что это здорово — заниматься этим так долго, потому что всё всегда возвращается. А иногда приходится немного подождать. В то время [в 90-х] это заняло 10 лет, так что это было довольно долго. Но нужно держаться».







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