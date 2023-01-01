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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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Doro

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4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом

5 фев 2023 : 		 DORO работает над вокалом

5 окт 2022 : 		 DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»

9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO

1 мар 2022 : 		 DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»

1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

23 сен 2021 : 		 DORO PESCH — о временах гранжа

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy

25 ноя 2020 : 		 DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»

1 ноя 2020 : 		 DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»

30 июл 2020 : 		 DORO ещё раз выступит перед машинами

26 июн 2020 : 		 Новое видео DORO

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

15 июн 2020 : 		 Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO

12 июн 2020 : 		 DORO выпустит сингл
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|||| 4 июн 2023

Новый сингл DORO летом



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DORO сообщила о том, что 23 июня будет представлен новый сингл Time For Justice", а также клип, режиссером которого был Mirko Witzki (CALIBAN, ANY GIVEN DAY, EMIL BULLS).




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