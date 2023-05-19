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Doro

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ROB спел с DORO



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Doro Pesch сообщила, что новая пластинка получила название "Conqueress Forever Strong And Proud" и будет выпущена 27 октября, за день до юбилейного концерта, намеченного в Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Germany. Первый сингл с пластинки, "Time For Justice", будет представлен девятого июня.

«Все готово. Он закончен. Я как раз собираюсь снимать первое видео для этого альбома. И мы планируем выпустить четыре или пять синглов и четыре или пять видеоклипов до официального релиза [альбома]. В субботу, фактически через два дня, мы будем снимать [видео на] "Time For Justice". Это будет потрясающее видео. У нас есть отличный план. Надеюсь, все выйдет так, как мы задумали»

Она также сказала, что одним из гостей на пластинке будет Rob Halford:

«Я давно этого хотела и очень этому раду. Ох жу божечки! Это настоящая сбывшаяся мечта! Он такой классный, мы уже вечность как дружим. Это нечто особенное, так что и умереть теперь можно!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 май 2023
Corpsegrinder04
Мамка походит ещё. Последний альбом был вполне себе неплохой.

просмотров: 536

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