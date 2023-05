сегодня



ROB спел с DORO



Doro Pesch сообщила, что новая пластинка получила название "Conqueress Forever Strong And Proud" и будет выпущена 27 октября, за день до юбилейного концерта, намеченного в Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Germany. Первый сингл с пластинки, "Time For Justice", будет представлен девятого июня.



«Все готово. Он закончен. Я как раз собираюсь снимать первое видео для этого альбома. И мы планируем выпустить четыре или пять синглов и четыре или пять видеоклипов до официального релиза [альбома]. В субботу, фактически через два дня, мы будем снимать [видео на] "Time For Justice". Это будет потрясающее видео. У нас есть отличный план. Надеюсь, все выйдет так, как мы задумали»



Она также сказала, что одним из гостей на пластинке будет Rob Halford:



«Я давно этого хотела и очень этому раду. Ох жу божечки! Это настоящая сбывшаяся мечта! Он такой классный, мы уже вечность как дружим. Это нечто особенное, так что и умереть теперь можно!»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 536