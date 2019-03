сегодня



Вышел новый ЕР DORO



Вышел новый ЕР DORO, получивший название "Backstage To Heaven". В него вошли два альбомных и два концертных трека.



Трек-лист:



A Side:

"Backstage To Heaven" (feat. Helge Schneider)

"Heartbroken" (feat. Doug Aldrich)



B Side:

"Blood, Sweat And Rock N’ Roll" (live)

"If I Can‘t Have You - No One Will" (feat. Johan Hegg) (live)











+2 -0









просмотров: 540