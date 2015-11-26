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все новости группы
Doro
Германия
Symphonic Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.doro.de
Myspace:
http://www.myspace.com/doroband
Facebook:
https://www.facebook.com/DoroOfficial
11 мар 2019
:
Вышел новый ЕР DORO
15 янв 2019
:
DORO на фестивале «Герои мирового рока»
5 янв 2019
:
DORO выпустит EP
14 сен 2018
:
Успехи DORO в чартах
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления DORO
17 авг 2018
:
Новое видео DORO
10 авг 2018
:
Трейлер нового альбома DORO
1 авг 2018
:
Новое видео DORO
27 июл 2018
:
Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO
17 июл 2018
:
DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у
10 июл 2018
:
Лирик-видео DORO
29 июн 2018
:
Трейлер нового альбома DORO
22 июн 2018
:
Трейлер нового альбома DORO
8 июн 2018
:
Новое видео DORO
13 май 2018
:
Новый сингл DORO выйдет летом
10 апр 2018
:
Новый альбом DORO выйдет в августе
17 янв 2018
:
Новый альбом DORO выйдет летом
27 окт 2017
:
Доступен новый релиз DORO
20 сен 2017
:
Видео с выступления DORO
15 сен 2017
:
DORO: «Новый альбом готов на 4/5»
30 авг 2017
:
Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO
11 авг 2017
:
Новый альбом DORO выйдет в следующем году
19 фев 2017
:
Басист DORO выпускает сольный альбом
28 дек 2016
:
DORO PESCH почтила память Лемми
17 июн 2016
:
Фрагмент нового DVD DORO
10 июн 2016
:
Трейлер нового релиза DORO
6 июн 2016
:
Фрагмент нового DVD DORO
27 май 2016
:
Фрагмент нового DVD DORO
20 май 2016
:
Трейлер нового релиза DORO
19 май 2016
:
DORO получила награду "Металлической богини"
19 май 2016
:
Музыканты TESTAMENT, QUIET RIOT присоединились к DORO для исполнения хита DIO
13 май 2016
:
Фрагмент нового DVD DORO
29 апр 2016
:
Концертный релиз DORO выйдет летом
7 апр 2016
:
DORO исполнила хит THE SWEET
25 мар 2016
:
Новое видео DORO
5 мар 2016
:
DORO исполнила песню в честь Лемми
19 фев 2016
:
Новый сингл DORO выйдет в апреле
24 дек 2015
:
DORO работают над «тяжёлыми и очень быстрыми песнями»
17 ноя 2015
:
Остались считанные дни до окончания краудфандинг-кампании DORO
27 окт 2015
:
3D-фигурки музыкантов DORO
31 июл 2015
:
DORO о новом альбоме
29 май 2015
:
Московский концерт DORO будет снят на видео
25 май 2015
:
DORO приглашает на свои российские концерты
3 апр 2015
:
Видео с выступления DORO
2 мар 2015
:
Новый альбом DORO выйдет не раньше 2016 года
22 окт 2014
:
BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, JEFF WATERS, JEAN BEAUVOIR, LEATHER LEONE присоединились на сцене к DORO
6 май 2014
:
Видео с юбилейных концертов DORO
2 май 2014
:
Новый релиз DORO доступен для прослушивания
7 апр 2014
:
ANN BOLEYN присоединилась на сцене к DORO
29 мар 2014
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от DORO
3 мар 2014
:
Новое видео DORO
1 мар 2014
:
Трек-лист сборника на юбилей DORO
13 фев 2014
:
DORO выпустит бокс-сет на юбилей
12 дек 2013
:
DORO PESCH представила два новых вина
5 дек 2013
:
UDO DIRKSCHNEIDER, HANSI KÜRSCH, MILLE PETROZZA на юбилее DORO
17 окт 2013
:
Видео с выступления DORO
12 окт 2013
:
DORO снова сыграет королеву доисторических воинов на большом экране
11 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления DORO
9 авг 2013
:
DORO отмечает 30-летие творческой деятельности
16 апр 2013
:
Приветствие от DORO
13 фев 2013
:
Видео с выступления DORO
21 янв 2013
:
Смена площадки для московского концерта DORO
2 дек 2012
:
DORO на TV
29 ноя 2012
:
DORO исполнила песню в честь RONNIE JAMES DIO
26 сен 2012
:
DORO отвечает на вопросы
7 сен 2012
:
DORO PESCH снимется во второй части фильма "Anuk"
30 авг 2012
:
Трек-лист нового альбома DORO
8 авг 2012
:
Новое видео DORO
27 июл 2012
:
Премьера нового видео DORO состоится на Wacken Open Air
23 июл 2012
:
Качественное видео с выступления DORO PESCH
22 июл 2012
:
DORO исполнила новую песню
20 июл 2012
:
DORO PESCH выступила на пресс-конференции 'Full Metal Cruise'
18 июл 2012
:
Новая компиляция DORO попала в немецкие чарты
19 май 2012
:
Обложка и название нового альбома DORO
5 май 2012
:
Новый ЕР DORO выйдет в августе
1 мар 2012
:
Новый альбом DORO выйдет в октябре
19 дек 2011
:
Концерт DORO в Гамбурге снят для выпуска на DVD
2 дек 2011
:
DORO о рождественском металл-гимне
21 ноя 2011
:
DORO выпустит рождественский металл-гимн
12 ноя 2011
:
DORO PESCH: новый альбом готов "на 80%"
12 сен 2011
:
DORO PESCH сказала, что у неё готово «восемь или девять песен» для следующего альбома
11 сен 2011
:
Вокалист ACCEPT присоединился к DORO на концерте
5 сен 2011
:
DORO выступила в магазине BEST BUY
2 сен 2011
:
Дом DORO PESH в Лонг-Бич (штат Нью-Йорк) разрушен ураганом “Айрин”
22 июн 2011
:
Видео полного концерта DORO
11 апр 2011
:
Видео с выступления DORO
18 янв 2011
:
DORO: «Я хочу умереть на сцене!»
20 ноя 2010
:
DORO feat. Tarja - новый фрагмент из DVD
5 ноя 2010
:
Трейлер нового DVD DORO
22 окт 2010
:
Трейлер нового DVD DORO
15 окт 2010
:
Видео DORO с Klaus'ом Meine
9 окт 2010
:
DORO PESCH исполнила песню в честь DIO
4 сен 2010
:
Дата выхода нового DVD DORO
11 июн 2010
:
DORO на NUCLEAR BLAST RECORDS
10 июн 2010
:
DORO впервые выступит в Японии
28 май 2010
:
DORO о DIO
27 янв 2010
:
Бывший гитарист AFTER FOREVER присоединился к DORO
28 дек 2009
:
Альбом DORO "Fight" выйдет с бонус-треками
15 дек 2009
:
Переиздание альбома DORO "Calling The Wild" выйдет с бонусным диском
29 июл 2009
:
Профессиональное видео с концерта DORO в Бонне
29 апр 2009
:
DORO открыла сезон DTM
3 фев 2009
:
Новое видео DORO
5 янв 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома DORO
15 дек 2008
:
DORO отпраздновала 25-летний юбилей вместе с участниками SCORPIONS, OVERKILL, Ex-NIGHTWISH
17 ноя 2008
:
Еще один сингл от DORO
4 ноя 2008
:
Фрагмент новой песни DORO
24 июл 2008
:
DORO пригласила фэнов спеть на бэк-вокале на новом сингле
13 фев 2008
:
DORO: Новые подробности о предстоящем юбилейном концерте
29 дек 2007
:
DORO даст специальный концерт в честь 25-летнего юбилея
21 ноя 2007
:
DORO PESCH выпускает EP в честь чемпионки по боксу
1 ноя 2007
:
DORO: дата североамериканского релиза "All We Are: The Fight"
13 май 2007
:
Новая версия "All We Are" от DORO
9 апр 2007
:
DORO перезапишет "All We Are"
24 окт 2006
:
Подробности специального релиза DORO 'Warrior Soul Winter Edition'
14 сен 2006
:
DORO заканчивает работу над новым DVD
3 сен 2006
:
DORO: "Зимняя версия" 'Warrior Soul' в ноябре
5 фев 2006
:
DORO перезаписала старую песню WARLOCK
5 окт 2005
:
DORO PESCH выпускает новый EP в ноябре
сегодня
Вышел новый ЕР
DORO
Вышел новый ЕР DORO, получивший название "Backstage To Heaven". В него вошли два альбомных и два концертных трека.
Трек-лист:
A Side:
"Backstage To Heaven" (feat. Helge Schneider)
"Heartbroken" (feat. Doug Aldrich)
B Side:
"Blood, Sweat And Rock N’ Roll" (live)
"If I Can‘t Have You - No One Will" (feat. Johan Hegg) (live)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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