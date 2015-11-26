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Doro

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11 мар 2019 : 		 Вышел новый ЕР DORO

15 янв 2019 : 		 DORO на фестивале «Герои мирового рока»

5 янв 2019 : 		 DORO выпустит EP

14 сен 2018 : 		 Успехи DORO в чартах

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DORO

17 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

10 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

1 авг 2018 : 		 Новое видео DORO

27 июл 2018 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO

17 июл 2018 : 		 DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео DORO

29 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

22 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома DORO

8 июн 2018 : 		 Новое видео DORO

13 май 2018 : 		 Новый сингл DORO выйдет летом

10 апр 2018 : 		 Новый альбом DORO выйдет в августе

17 янв 2018 : 		 Новый альбом DORO выйдет летом

27 окт 2017 : 		 Доступен новый релиз DORO

20 сен 2017 : 		 Видео с выступления DORO

15 сен 2017 : 		 DORO: «Новый альбом готов на 4/5»

30 авг 2017 : 		 Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO

11 авг 2017 : 		 Новый альбом DORO выйдет в следующем году

19 фев 2017 : 		 Басист DORO выпускает сольный альбом

28 дек 2016 : 		 DORO PESCH почтила память Лемми

17 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

10 июн 2016 : 		 Трейлер нового релиза DORO
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Вышел новый ЕР DORO



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Вышел новый ЕР DORO, получивший название "Backstage To Heaven". В него вошли два альбомных и два концертных трека.

Трек-лист:

A Side:
"Backstage To Heaven" (feat. Helge Schneider)
"Heartbroken" (feat. Doug Aldrich)

B Side:
"Blood, Sweat And Rock N’ Roll" (live)
"If I Can‘t Have You - No One Will" (feat. Johan Hegg) (live)

DORO's Backstage To Heaven EP Out Now; More Live Dates Confirmed For Fall 2019




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