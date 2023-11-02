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Doro

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|||| 2 ноя 2023

DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»



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В рамках недавнего интервью для Rapture Radio у DORO PESCH спросили, что она чувствует, вдохновляя стольких женщин взять в руки микрофон в металле, на что она ответила:

«Я даже и не знаю. Я просто делала то, что мне нравится, поэтому я не осознавала всего до конца. Но иногда я бываю очень рада, когда люди говорят: "О Боже. Ты меня вдохновила. Я посмотрела твой клип "All We Are", а потом мы создали группу". Так что мне всегда приятно, когда люди говорят, что черпали вдохновение из моих записей или шоу. Да, есть замечательные женщины. Именно по этой причине на наших концертах много, очень много женщин. И я всегда со всеми поддерживаю дружеские отношения. Мы все поддерживаем друг друга. И если кому-то нужен совет, мы помогаем друг другу. Так что между нами существует крепкая дружба. Это самое приятное. И я всегда рада, когда люди занимаются тем, что им нравится.

Для меня музыка — это самое главное. Но очень приятно видеть множество замечательных и талантливых исполнительниц и музыкантов. Когда-то, в восьмидесятые годы, в клипах танцевали одни голые девушки, и это было весьма неуважительно. Да, это выглядело сексуально, это выглядело здорово, но сейчас все очень уважают всех женщин-музыкантов. И мне так приятно это видеть, мне становится так тепло на душе. К тому же они талантливы и прекрасно выступают. И это здорово. Это потрясающе. Абсолютно. Просто супер!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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2 ноя 2023
father
All We Are - это конечно суперхит, как раз после прослушивания нового альбома решил послушать нетленки со старых альбомов, и эта песня и сейчас разъёбывает в кашу. Я думаю, она не то что женщин побудила играть в группах, она многих независимо от пола вовлекла в металл. Ещё охуеннейшая песня Rule the Ruins, правда на фоне All We Are меркнет вообще всё творчество Доро и Warkock.

А вот новый альбом это настолько шокирующая непонятная хуйня, что я даже думаю писануть рецензию.
3 ноя 2023
Klawd Air
father, а мне "Fight for Rock" всегда больше "All We Are" вканывала.

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