2 ноя 2023



DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»



В рамках недавнего интервью для Rapture Radio у DORO PESCH спросили, что она чувствует, вдохновляя стольких женщин взять в руки микрофон в металле, на что она ответила:



«Я даже и не знаю. Я просто делала то, что мне нравится, поэтому я не осознавала всего до конца. Но иногда я бываю очень рада, когда люди говорят: "О Боже. Ты меня вдохновила. Я посмотрела твой клип "All We Are", а потом мы создали группу". Так что мне всегда приятно, когда люди говорят, что черпали вдохновение из моих записей или шоу. Да, есть замечательные женщины. Именно по этой причине на наших концертах много, очень много женщин. И я всегда со всеми поддерживаю дружеские отношения. Мы все поддерживаем друг друга. И если кому-то нужен совет, мы помогаем друг другу. Так что между нами существует крепкая дружба. Это самое приятное. И я всегда рада, когда люди занимаются тем, что им нравится.



Для меня музыка — это самое главное. Но очень приятно видеть множество замечательных и талантливых исполнительниц и музыкантов. Когда-то, в восьмидесятые годы, в клипах танцевали одни голые девушки, и это было весьма неуважительно. Да, это выглядело сексуально, это выглядело здорово, но сейчас все очень уважают всех женщин-музыкантов. И мне так приятно это видеть, мне становится так тепло на душе. К тому же они талантливы и прекрасно выступают. И это здорово. Это потрясающе. Абсолютно. Просто супер!»







