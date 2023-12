сегодня



Новое видео DORO



"True Metal Maniacs", новое видео группы DORO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Conqueress - Extended", выходящего первого марта в цифровом варианте:



01. Warlocks And Witches

02. Horns Up High

03. True Metal Maniacs

04. Heart In Pain

05. The Four Horsemen







+0 -0



( 1 ) просмотров: 194