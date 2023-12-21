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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 47
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 27
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Doro

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Новое видео DORO



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"True Metal Maniacs", новое видео группы DORO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Conqueress - Extended", выходящего первого марта в цифровом варианте:

01. Warlocks And Witches
02. Horns Up High
03. True Metal Maniacs
04. Heart In Pain
05. The Four Horsemen




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21 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
true metal maniacs are dolboyobs
Like!1

просмотров: 194

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