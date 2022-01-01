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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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Doro

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DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»



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DORO PESCH в рамках недавней беседы поделилась творческими планами:

«Новый альбом почти готов. Она готова примерно на 80 процентов, и там есть потрясающие песни. Есть гимны, быстрые песни и несколько по-настоящему душевных произведений. Так что, кажется, 80 процентов альбома уже готово. То есть, 80 процентов песен уже написано, и мы записали много материала. Он выйдет где-то в конце следующего года».

На вопрос, будет ли ее новый альбом стилистически похож на "Forever Warriors, Forever United", она сказала:

«Да, но, скорее всего, это будет не двойной альбом. В следующем году исполняется 40 лет моей творческой деятельности. И, конечно, мы хотим сделать что-то особенное, но это будет 1CD»




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