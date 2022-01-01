сегодня



DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»



DORO PESCH в рамках недавней беседы поделилась творческими планами:



«Новый альбом почти готов. Она готова примерно на 80 процентов, и там есть потрясающие песни. Есть гимны, быстрые песни и несколько по-настоящему душевных произведений. Так что, кажется, 80 процентов альбома уже готово. То есть, 80 процентов песен уже написано, и мы записали много материала. Он выйдет где-то в конце следующего года».



На вопрос, будет ли ее новый альбом стилистически похож на "Forever Warriors, Forever United", она сказала:



«Да, но, скорее всего, это будет не двойной альбом. В следующем году исполняется 40 лет моей творческой деятельности. И, конечно, мы хотим сделать что-то особенное, но это будет 1CD»







+1 -0



просмотров: 73

