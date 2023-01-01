3 окт 2023



DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли



У DORO PESCH недавно спросили, что она думает о выходящем в ноябре роковом альбоме Долли Партон:



«Я считаю, что это здорово. Я люблю Долли Партон. Мне кажется, она настоящая икона. И на самом деле я записывала... Я 16 лет посещаю Нэшвилл, записывая песни, потому что там фантастические авторы. Так что каждые пару лет я ездила в Нэшвилл, и, конечно, я хорошо разбираюсь во всей этой сцене, и там все просто обожают Долли Партон. Она — богиня. Поэтому, когда я услышала, что Rob Halford и Долли Партон собираются создать дуэт [для "Rockstar"], [я подумал, что это просто] супер. И все прочие замечательные гости на ее альбоме — это великолепно; это же восхитительно!



Я уверена, что она очень классная женщина, и она действительно... да, она классная. Она всегда говорит то, что хочет, и остается собой. Мне нравится, что она играет на гитаре с длинными ногтями. Иногда у нее такие длинные ногти, а она играет на гитаре. Это, конечно, вау. Да, я уверена, что она классная. Я видела ее на многих ток-шоу. Она всегда была чертовски смешной, очень классной, молодой душой, молодой сердцем. И да, я думаю, что она одна из таких икон, как Джонни Кэш, Долли Партон и Лемми, и очень, очень важная фигура в этом мире. И мне это понравилось. Я чувствую, что это так здорово — супер, супер!»







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