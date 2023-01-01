Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 49
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 35
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 49
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 35
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

Doro

*



3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли

19 сен 2023 : 		 Новое видео DORO

17 сен 2023 : 		 DORO PESCH о дуэте с ROB'ом HALFORD'ом: «Я ощущаю себя счастливым ребёнком»

3 авг 2023 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO

2 авг 2023 : 		 Видео с текстом от DORO

1 авг 2023 : 		 DORO представила новую песню

23 июн 2023 : 		 Новое видео DORO

4 июн 2023 : 		 Новый сингл DORO летом

19 май 2023 : 		 ROB спел с DORO

7 апр 2023 : 		 На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом

5 фев 2023 : 		 DORO работает над вокалом

5 окт 2022 : 		 DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»

9 сен 2022 : 		 Новый сингл DORO

1 мар 2022 : 		 DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»

1 окт 2021 : 		 Документальный фильм о DORO

23 сен 2021 : 		 DORO PESCH — о временах гранжа

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

23 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DORO

20 авг 2021 : 		 DORO показала патрон от Лемми

5 июл 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза DORO

23 июн 2021 : 		 Концертный релиз DORO выйдет осенью

13 май 2021 : 		 DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»

17 янв 2021 : 		 DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной

31 дек 2020 : 		 DORO в "Herdbanger"

16 дек 2020 : 		 У DORO есть шесть песен

10 дек 2020 : 		 DORO — об отказе Playboy
Показать далее
| - |

|||| 3 окт 2023

DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли



zoom
У DORO PESCH недавно спросили, что она думает о выходящем в ноябре роковом альбоме Долли Партон:

«Я считаю, что это здорово. Я люблю Долли Партон. Мне кажется, она настоящая икона. И на самом деле я записывала... Я 16 лет посещаю Нэшвилл, записывая песни, потому что там фантастические авторы. Так что каждые пару лет я ездила в Нэшвилл, и, конечно, я хорошо разбираюсь во всей этой сцене, и там все просто обожают Долли Партон. Она — богиня. Поэтому, когда я услышала, что Rob Halford и Долли Партон собираются создать дуэт [для "Rockstar"], [я подумал, что это просто] супер. И все прочие замечательные гости на ее альбоме — это великолепно; это же восхитительно!

Я уверена, что она очень классная женщина, и она действительно... да, она классная. Она всегда говорит то, что хочет, и остается собой. Мне нравится, что она играет на гитаре с длинными ногтями. Иногда у нее такие длинные ногти, а она играет на гитаре. Это, конечно, вау. Да, я уверена, что она классная. Я видела ее на многих ток-шоу. Она всегда была чертовски смешной, очень классной, молодой душой, молодой сердцем. И да, я думаю, что она одна из таких икон, как Джонни Кэш, Долли Партон и Лемми, и очень, очень важная фигура в этом мире. И мне это понравилось. Я чувствую, что это так здорово — супер, супер!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 279

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом