сегодня



DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»



В новом интервью для Heavy Talk немецкую королеву металла Doro Pesch спросили, проводит ли она рождественские праздники, перезаряжая батарейки, или уже планирует свою деятельность на 2024 год, на что она ответила:



«На самом деле у меня впереди много гастролей и фестивалей. Я хочу сыграть лучшие песни из нового альбома. Я позволю фанатам выбрать, какие песни они хотят услышать. А ещё я исполню все лучшие песни за последние 40 лет. Но на самом деле я никогда не брала отпуск. Я не перезаряжаю свои батарейки. Может быть, мне следовало бы это сделать, но я никогда этого не делаю. Всегда очень много дел, много работы.



Да, мы готовимся к следующему году, нам предстоит много гастролировать. Я снимаюсь в паре фильмов. Много всего происходит. И да, готовится новый DVD, и мы хотим включить в него шоу этого года на Wacken Open Air, и у нас состоялось юбилейное шоу в Дюссельдорфе [40-я годовщина в октябре этого года], и ещё кое-что необыкновенное. Кто-то передал мне несколько бутлегов, так что у меня есть кадры со старых выступлений, когда я работала с Лемми много-много лет назад. И мы все выглядели как маленькие дети. Там были Удо Диркшнайдер и Лемми. Мы репетировали в честь моего 20-летнего юбилея, который, казалось, был всего пару лет назад, а теперь прошло уже много лет. Так что это будут отличный DVD, Blu-ray и концертная запись. Вот над чем мы сейчас работаем. И, возможно, он выйдет в конце следующего года. А потом я, возможно, напишу ещё несколько новых песен, и в итоге в ближайшие пару лет мы будем работать над новым альбомом. Но сначала я хочу прорекламировать новую пластинку "Conqueress — Forever Strong And Proud". Думаю, на ней есть 20 потрясающих песен».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 306

