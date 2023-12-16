16 дек 2023



DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»



В новом интервью Dr. Music немецкую королеву металла Doro Pesch спросили, замужем ли она или у неё есть «партнёр». Она ответила:



«Мне скрывать нечего. Обычно я всегда в туре или в студии. Это определённо мой мир. И я никогда не думала о том, чтобы остепениться, выйти замуж или завести детей. Может быть, в другой жизни, но в этой — вряд ли. У меня есть друг — да, он вроде как бойфренд, — и много друзей. Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей.



Я приняла решение, когда мне было 24 года. Я жила в Нью-Йорке, который я очень люблю. Как-то я проснулась и подумала: "Сегодня я выберу свои приоритеты". И тогда я подумала, чего же я хочу на самом деле? И мне всё стало ясно: "Я хочу заниматься музыкой и делать людей счастливыми, расширять их возможности. И я хочу делать это для фанатов до тех пор, пока живу". Это цель моей жизни. У меня не так много хобби — только студия, работа над песнями, гастроли, репетиции, общение с фанатами. И да, это всё.



Я бы не хотела иметь другую жизнь. Когда я была моложе, я была художником-оформителем, и это было очень здорово, потому что я могла работать вместе с оформителями или художниками. Так что это всегда помогало, когда мы создавали визуальные образы для нас».







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