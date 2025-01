24 янв 2025



Новое видео DESTRUCTION



"A.N.G.S.T.", новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Birth Of Malice", релиз которого намечен на 7 марта на Napalm Records:



01. Birth Of Malice

02. Destruction

03. Cyber Warfare

04. No Kings - No Masters

05. Scumbag Human Race

06. God Of Gore

07. A.N.G.S.T.

08. Dealer Of Death

09. Evil Never Sleeps

10. Chains Of Sorrow

11. Greed

12. Fast As A Shark







