Новая песня DESTRUCTION



"Scumbag Human Race", новая песня группы DESTRUCTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Birth Of Malice", выход которого запланирован на седьмое марта на Napalm Records:



01. Birth Of Malice

02. Destruction

03. Cyber Warfare

04. No Kings - No Masters

05. Scumbag Human Race

06. God Of Gore

07. A.N.G.S.T.

08. Dealer Of Death

09. Evil Never Sleeps

10. Chains Of Sorrow

11. Greed

12. Fast As A Shark







