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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Destruction

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|||| сегодня

Кавер-версия хита ACCEPT от DESTRUCTION



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DESTRUCTION представили видео на собственное прочтение хита ACCEPT "Fast As A Shark"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 июл 2024
resurgamresponses
классный каверище
акцепт надеюсь ответит достойно, что нибудь из раннего
10 июл 2024
R
Rutger
Отлично кавернули. Быстро, но не захлебнулись, первобытный драйв присутствует (получается далеко не у всех)

просмотров: 383

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