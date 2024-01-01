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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Destruction

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Лидер DESTRUCTION: «METALLICA многое сделала, чтобы стать великой»



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В недавнем интервью Rudi Messiah, лидер DESTRUCTION Schmier поговорил об эволюции METALLICA от обычной трэш команды до одного из самых популярных коллектива в мире:

«Я думаю, они всегда были первыми во всём. Когда они создали свой стиль трэш-металла, они были одной из первых групп этого жанра, и сделали они это очень хорошо. Они принимали правильные решения по поводу продюсеров и всего остального. А когда они изменились, когда произошли большие перемены с "Чёрным альбомом", они выбрали для него правильного продюсера. И это был совсем другой альбом, но в нём есть отличные песни. Так что я думаю, что очень важно принимать правильные решения, найти правильного продюсера, иметь правильную команду рядом с собой. Но ещё нужно сочинять хорошие песни. И они сочиняют много хороших песен. В последние годы, думаю, не так много. В последние годы альбомы METALLICA не так уж сильно меня трогают. Последний альбом [2023 года "72 Seasons"] неплох, должен признать... Там есть одна песня, которая звучит как DIAMOND HEAD, — первый сингл ["Lux Æterna"]. На самом деле это довольно крутая песня. Но я думаю, они стали теми, кем стали, потому что они были одной из первых групп, которые делали что-то новое. И когда они изменились, они перешли к потрясающему сочинению песен и потрясающему продюсированию с Бобом Роком в то время. Так что они многое сделали правильно, конечно, в нужное время. И так устроен мир — правильное время всегда важнее всего».




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