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Лидер DESTRUCTION: «Lars был прав, а его смешали с дерьмом»



SCHMIER в недавнем интервью подверг критике Spotify за мизерные выплаты, которые сервис потокового вещания выплачивает правообладателям музыки:



«Это новый мир. Пару лет назад все говорили: «Потоковое вещание — это плохо». Теперь же все стримят. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] был уничтожен за то, что на самом деле было хорошей идеей. И он не смог привлечь правительство к контролю над этим дерьмом. И теперь мы все страдаем от этой проблемы.



В конце концов, я не против стриминга. Я просто против того, чтобы стриминг так плохо оплачивался. И это правда, что руководители и компании зарабатывают слишком много денег, а артист получает лишь копейки. А многие артисты не получают ничего, потому что до определенной суммы выплаты не производятся. И если вы видите, что зарабатываете всего 0,002 — два нуля за запятой — цента за песню, то есть много групп, которые не зарабатывают и тысячи долларов за тот период времени, который вам нужен для получения бухгалтерского счета..... Допустим, есть сто тысяч групп, которые не дотягивают до одной тысячи. Он оставляет себе сто раз по тысяче евро. Это чертовски несправедливая модель распространения музыки».



Отвечая на вопрос о том, не отбивает ли нынешняя ситуация желание у молодых музыкантов создавать больше металла и произведений искусства, Schmier сказал:



«Я думаю, проблема в том, что молодые группы больше не могут позволить себе записываться и распространять свою музыку. Это значит, что в один прекрасный момент мы получим музыку от искусственного интеллекта, а молодых групп больше не будет, потому что так проще. А это страшный путь в тупик. Поэтому нам нужно поддерживать настоящую музыку, нам нужно поддерживать настоящее искусство, и поэтому важно ходить на концерты, покупать атрибутику и поддерживать группы.



В прослушивании Spotify нет ничего плохого — это новый инструмент. Мы должны его использовать. Иногда люди говорят: «Уходите на Bandcamp. Там лучше платят», и это правда. Но не все пользуются Bandcamp. И ящик Пандоры уже открыт. Мы просто должны понять, как нам лучше с этим справиться».







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